Владимир Кириченко

Президент Украины Владимир Зеленский для Sky News подтвердил, что встречался с бывшим владельцем Челси Романом Абрамовичем.

«Он приезжал в Киев. Он сказал: «Я (привез – прим.) послание непосредственно вам, и я хочу взять послание от вас и передать его Путину». Но он заявил, что это должно быть сделано тихо, без какой-либо публичности. Я сказал: «Смотрите, это ваш выбор». Для нас не имеет значения – публично или нет, но это всегда с Россией так. Если они что-то говорят, это должно быть между нами. Это означает, что завтра об этом будем знать не только мы, это уже не будет секретом.

Он приехал и хотел передать мне сообщение, что они готовы, что они хотят понять, на что мы готовы пойти. Я сказал: «Вопрос не в нас. Вы воюете против нас на нашей территории». Также я отметил ему о Донбассе, это было ключевое сообщение. И я сказал: «Нет, мы не уйдем с нашей территории. Нет, мы не дадим вам победы таким образом, и вы её не получите». И мы говорили о любых компромиссах. Я сказал: «Все компромиссы после прекращения огня. Прекращение огня – это самый большой компромисс с нашей стороны вашей стороне».

Так он сейчас посредник между вами и Владимиром Путиным? Он передает сообщения туда и обратно?

«Я не знаю. Когда он получил от меня сообщение, он сказал, что он... он поедет непосредственно к Путину. Я сказал: «Хорошо, я готов встретиться не в Москве, не в Беларуси и не в Минске». И это понятно почему. И я сказал: «Вы можете выбрать любое время с завтрашнего дня. Вы можете выбрать любой день, любой формат мы можем выбрать. С президентом Трампом. Я уверен, что он будет готов приехать, и мы можем сделать это с европейцами». Я уверен, что все хотят помочь. Или мы можем выбрать путь двусторонней встречи – просто двустороннюю встречу».

Ранее Зеленский поделился мыслями о допуске россиян к международным турнирам под флагом и гимном.