Президент Украины Владимир Зеленский в интервью для Кейлина Робертсона поделился мыслями о допуске россиян к международным турнирам под флагом и гимном.

«Участие в крупных спортивных событиях – это способ усилить свое влияние, ведь аудитория, к которой можно обратиться, очень велика. Именно поэтому России нужно, чтобы там был ее флаг, а также – победы, чтобы показать, что она не изолирована. Это одна из их дезинформационных кампаний.

Как этому противодействовать? Мы должны действовать против них теми инструментами, которые у нас есть. Мы поднимаем эту тему каждый раз, когда это уместно. Мы стремимся объединить союзников против решений Международного олимпийского комитета и Международного паралимпийского комитета, которые позволяют участие россиян.

Наши спортсмены на Паралимпийских играх – наши ветераны – очень сильны. Победы, которых они достигают, и медали, которые они привозят, важны не только для них, но и для Украины как государства. Они делают большое дело, ведь это также удар по россиянам. Надеюсь, мы победим».