Бюджет-2026: 6,8 млрд грн на спорт и молодежь
Расходы возросли на ключевые направления
около 5 часов назад
3 декабря парламент утвердил Закон «О Государственном бюджете на 2026 год». Приоритет — безопасность и оборона, но государство инвестирует в будущее: общие расходы на Министерство молодежи и спорта — 6,838 млрд грн.
Распределение расходов на спорт:
- Спорт высших достижений — 5,012 млрд грн
- Массовый спорт — 648,6 млн грн
- Молодежная политика — 150,3 млн грн
- Утверждение национальной идентичности — 27 млн грн
- Спортивная медицина, ВО и наука — 865,4 млн грн
- Деятельность министерства — 135 млн грн
Министр Матвей Бедный: бюджет подтверждает фокус на молодежи и спорте, которые формируют будущее, защищенное военными.
Этот рост по сравнению с 2025-м подчеркивает поддержку олимпийцев, массового спорта и идентичности в условиях войны.