Олег Гончар

3 декабря парламент утвердил Закон «О Государственном бюджете на 2026 год». Приоритет — безопасность и оборона, но государство инвестирует в будущее: общие расходы на Министерство молодежи и спорта — 6,838 млрд грн.

Распределение расходов на спорт:

Спорт высших достижений — 5,012 млрд грн

Массовый спорт — 648,6 млн грн

Молодежная политика — 150,3 млн грн

Утверждение национальной идентичности — 27 млн грн

Спортивная медицина, ВО и наука — 865,4 млн грн

Деятельность министерства — 135 млн грн

Министр Матвей Бедный: бюджет подтверждает фокус на молодежи и спорте, которые формируют будущее, защищенное военными.

Этот рост по сравнению с 2025-м подчеркивает поддержку олимпийцев, массового спорта и идентичности в условиях войны.