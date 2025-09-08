Выбирая жидкости для ПОД-систем пользователи обращают внимание на разные параметры, но одним из самых важных является тип глицерина, который является частью базовой смеси для парения. Глицерин в электронных сигаретах смешивается с пропиленгликолем, ароматизатором, никотином, образуя именно ту жидкость, которая испаряется, создавая яркое по вкусу и аромату облако.

Зачем нужен глицерин в электронных сигаретах? Именно этот компонент отвечает за плотность облачков пара и мягкость тяги. Еще одно его свойство – делать вкус более сладким, приятным. Но глицерин бывает разный и от того, какой именно используется для создания жидкости, зависит, какими свойствами она будет обладать.

Каким бывает глицерин?

Различные виды глицерина можно классифицировать по следующим критериям:

По происхождению. Для создания жидкостей используют растительный или синтетический глицерин. Первый – имеет природное происхождение (добывают из растительных масел). Синтетический – химически идентичен растительному, но его используют для вейпинга реже.

По стандартам и чистоте – технический глицерин может содержать различные примеси и его категорически нельзя использовать для парения. Пищевой и фармацевтический – имеют чистоту более 99,5% и могут использоваться для вейпинга. Лучше решение – безводный глицерин высокой чистоты (99,5-99,7%).

По назначению – различают глицерин для вейпинга и косметический (денатурированный), который может содержать примеси – его не используют для парения.

Какой глицерин нужен для самостоятельного замеса? Рассмотрим основные критерии выбора.

Как выбрать глицерин для парения?

Рекомендуем воспользоваться следующим чек-листом:

Стандарт и чистота. Лучше решение – глицерин стандарта USP/Ph.Eur или пищевой E422 с чистотой не меньше 99,5%, содержанием воды меньше 0,3%.

Паспорт качества (COA). Не покупайте жидкости неизвестного происхождения. Продукция должна иметь сертификаты с показателями чистоты, влажности, кислотности, цветности.

Происхождение. Для DIY-смешивания лучше подходит растительный глицерин. Он обеспечивает стабильный вкус и меньше посторонних запахов.

Органолептика. Вам нужен глицерин без запаха, без цвета, без осадка. Наличие “химических” нот – тревожный сигнал.

Упаковка. Герметичные ПЭТ/HDPE бутылки, желательно с пломбой. На этикетке должна быть указана детальная информация: производитель, партия, дата, стандарт.

Цена. Очень низкая цена часто означает экономию на очистке.

Тщательно изучите продукцию и выберите тот вариант, который наиболее точно соответствует вашим пожеланиям и стилю парения.

Какой вид лучше и почему?

Растительный или синтетический? Рассмотрим подробнее.

Для парения лучше всего себя зарекомендовал растительный глицерин фармацевтического или пищевого класса (USP/Ph.Eur или E422) с чистотой 99,5–99,7%. Такое решение является обоснованным:

минимум примесей и посторонних запахов обеспечивают более чистый вкус;

стабильная вязкость упрощает передачу жидкости к спирали;

безводный состав означает меньшее “плевание” койла, лучшую парообразуемость.

Синтетический глицерин тоже используют для парения. Он может быть безопасным при соблюдении тех же стандартов и сертификации. Но все же растительный глицеринвикористовують у максимальній більшості випадків.

Важливо пам’ятати: технічний, “косметичний” або “денатурований” глицерин нельзя использовать для ингаляций.

Как глицерин влияет на жидкость и парение

Почему это важно – правильно выбрать глицерин? Ответ прост: от его свойств зависит качество и специфика парения:

Пар и “плотность” – чем больше VG, тем гуще, “молочнее” пар.

Вкус и ощущения в горле – глицерин смягчает “удар”, делает вкус пара сладковатым.

Вязкость – чем больше VG, тем гуще жидкость. От этого зависит, насколько быстро она пропитывается к спирали. Если жидкость слишком густая, будет ощущаться вкус гари.

Для каких вейпов какой глицерин лучше

Для любых устройств можно использовать только VG высокой чистоты и исключений быть не может. Что же будет отличаться? Обычно, это доля VG в смеси PG/VG:

MTL-устройства, pod-системы, картриджи (койлы 1,0–1,8 Ом) – необходимо обеспечить меньшую текучесть, то есть использовать меньше VG. Типичные пропорции: 50/50 или 60/40 (PG/VG).

Универсальные pod-mod с сетчатыми койлами 0,6–0,8 Ом. В этом случае наиболее комфортным соотношением будет 60/40 или 70/30 (VG/PG). Вы получите больше пара.

Суб-омные баки, дрипки, DTL-натяжка (до 0,5 Ом) – здесь нужно получить плотный пар и обеспечить меньший удар по горлу. Для этого используют высокий VG в составе: 70/30 или 80/20 (VG/PG).

Для одноразок в большинстве случаев используют 50/50.

Как сделать миксы с глицерином самостоятельно

Для создания смесей воспользуйтесь рекомендациями и советами специалистов cloud-smoke.com:

Используйте точные веса, чистый инструмент и отдельную посуду для смешивания.

Добавляйте ароматизаторы согласно рекомендациям производителя, дайте смеси настояться.

Если жидкость вышла слишком густой для вашей POD-системы, можно добавить 1–3% дистиллированной воды (только для MTL/подов и с осторожностью).

Теперь вы знаете все о глицерине для парения! Сделать выбор будет проще:

Для парения выбирайте растительный глицерин USP/Ph.Eur (E422) с чистотой более 99,5%, без посторонних примесей и запахов, в герметичной таре с COA.

Для POD/MTL устройств используйте пропорции с меньшим содержанием VG (50/50, 60/40).

Для суб-омных баков и DTL нужно большее содержание в жидкости более высокого VG (70/30, 80/20).

Растительный или синтетический? Намного важнее качество и чистота, чем происхождение! Доверяйте производителям и поставщикам с опытом, покупайте компоненты для жидкостей только в проверенных магазинах.