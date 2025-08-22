Формат сочетает современные технологии с национальной идентичностью, превращая игру в пространство, где с первой минуты звучит родной язык.

Favbet открыл для рынка новую возможность в live-сегменте. Не дожидаясь запроса от аудитории, компания сама его сформировала, представив собственную брендированную live-студию от Spinner. Этот проактивный шаг закрепил за Favbet репутацию инноватора, который задаёт стандарты и формирует тренды.

Реализацию доверили Spinner - современному и амбициозному B2B-провайдеру с украинским ДНК и технологической экспертизой, способной воплотить полноценную брендированную студию на государственном языке. Партнерство объединило общие ценности, высокие стандарты и понимание того, что игрок выбирает контент, который ему близок и понятен.

Атмосфера студии передает украинский характер и гостеприимство. Ведущие общаются непринужденно, реагируют в реальном времени, поддерживают разговор и добавляют лёгкий юмор. Это место, куда приходят не только за игрой, но и за живым общением и чувством общности.

Глубокая кастомизация, украиноязычные ведущие и мгновенная поддержка создают уровень комфорта, на который заслуживает каждый пользователь Favbet. Спрос растет настолько быстро, что за год количество столов выросло с шести до двенадцати.

И самое важное: эти игры доступны эксклюзивно на сайте и в приложениях Favbet.

Favbet × Spinner сделали украинский основой и подняли планку качества до уровня мировых практик.

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в интернете от 20.04.2021, выдана ООО "БК "ФАВБЕТ"" на основании Решения КРАИЛ от 05.04.2021 за №137 с изменениями и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана ООО "БК "ФАВБЕТ"" на основании Решения КРАИЛ от 13.12.2022 за №433