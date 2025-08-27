FAVBET объявила о запуске нового раздела геймификации «Прокачай игру» на сайте favbet.ua. Теперь за активность пользователей на платформе начисляются виртуальные бонусные баллы FAVCOIN, которые можно обменивать на бонусы, фрибеты, фриспины, мерч и другие ценные офлайн-подарки в магазине Favshop.

Раздел уже доступен всем авторизованным и верифицированным пользователям FAVBET по кнопке «🎯Прокачай игру» рядом с иконкой профиля.

В разделе «Прокачай игру» пользователи получают персонализированные миссии — от депозитных до игровых и комбинированных, с возрастающим уровнем сложности и вознаграждениями. Кроме постоянных заданий, предусмотрены еженедельные вызовы с уникальными сюжетами.

Успешное выполнение миссий приносит игрокам виртуальные бонусные баллы FAVCOIN, которые можно обменивать в Favshop на фриспины и офлайн-подарки — модный мерч и современные гаджеты.

Еще одна функция — игровая механика «Колесо фортуны», которое дает шанс выиграть дополнительные FAVCOIN, бонусы, фриспины и эксклюзивные подарки. Ассортимент магазина и колеса регулярно обновляется, открывая игрокам доступ к новым наградам.

Для футбольных фанатов в «Прокачай игру» есть специальная механика «Match X», где пользователи делают прогнозы на выбранные матчи и соревнуются за лидерство в призовой таблице. Сейчас в «Match X» доступны ставки на противостояния в Украинской Премьер-лиге.

В FAVBET рассказали, что появление нового раздела — часть усилий компании по улучшению игрового опыта регулярных пользователей платформы: «Это новый уровень взаимодействия, который делает пребывание игроков на нашем сайте еще более интересным и вознаграждает их за активность. Сейчас мы изучаем отзывы и обязательно будем работать над расширением функционала раздела».

При этом в компании продолжают работать над внедрением международных стандартов ответственной игры на своих платформах. Здесь уже действуют обязательные лимиты, есть гибкая система самоограничения и недавно появилась функция «Копилка», которая позволяет лучше управлять расходами.

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети интернет от 20.04.2021, выдана ООО "БК "ФАВБЕТ"" на основании Решения КРАИЛ от 05.04.2021 за №137 с изменениями и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана ООО "БК "ФАВБЕТ"" на основании Решения КРАИЛ от 13.12.2022 за №433