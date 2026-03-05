ASUS – один из немногих брендов, где название серии по-настоящему отражает назначение ноутбука. VivoBook, ZenBook, TUF Gaming, ROG – за каждым именем стоит конкретная инженерная философия. Но стоит открыть каталог, и десятки моделей сливаются в поток аббревиатур и цифр. Эксперты Фокстрота разобрали, по какой логике устроены основные линейки – и как выбрать ноутбук Asus под задачу с первого раза.

Портативность – не вопрос веса, а вопрос батареи

VivoBook и ZenBook на первый взгляд похожи: компактные ультрабуки примерно одного размера. Но инженеры ASUS заложили в них принципиально разный запас автономности – и это определяет, где и как ноутбук будет работать.

VivoBook 14 работает на батарее 42 Вт·ч – хватает на 6-8 часов. ZenBook 14 несет 75 Вт·ч – почти вдвое больше, а весит меньше: 1.35 кг против 1.6. Алюминиевый корпус ZenBook легче и прочнее пластика, что позволяет вместить ёмкую батарею без увеличения габаритов – и работать целый день без подзарядки.

VivoBook работает на DDR4, ZenBook - на LPDDR5 с частотой 6400 МГц и вдвое большей пропускной способностью. При десятках вкладок или больших таблицах разница ощущается: переключение между программами происходит без задержек. Показательной является и гарантия: 24 месяца на ZenBook против 12 на VivoBook – не маркетинг, а уверенность инженеров в конструкции.

Две игровые серии – одна логика

Выбор между TUF Gaming и ROG Strix часто сводят к «бюджетный vs. премиальный», но реальная разница в поколении комплектующих.

TUF Gaming F15 работает на RTX 3050 с 4 ГБ видеопамяти и DDR4. ROG Strix G16 - на RTX 5050 с 8 ГБ и DDR5. Разница качественная, а не количественная: RTX 5050 поддерживает DLSS 4 с генерацией кадров и тянет игры в 1440p, тогда как RTX 3050 упирается в потолок 1080p. Удвоенная видеопамять позволяет загружать текстуры высокого разрешения без провалов частоты кадров.

Обе серии прошли сертификацию MIL-STD-810H – испытания на ударопрочность, вибрацию и экстремальные температуры. TUF стоит меньше не из-за качества сборки, а из-за предыдущего поколения GPU. Это осознанный инженерный компромисс: надежный 1080p гейминг на 144 Гц за разумные деньги.

