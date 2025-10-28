Сегодня ремонтники «Укрэнерго» работают в условиях повышенной опасности, поскольку враг часто прицельно бьет по бригадам, которые выезжают на поврежденные после атаки объекты. Базовые навыки спасения жизни в таком случае просто необходимы.

Именно поэтому Фонд Андрея Матюхи поддерживает программу «Защита ремонтников Укрэнерго», в рамках которой специалисты FAST проводят обучение по домедицинской помощи в разных регионах Украины.

В октябре тренинги прошли и в Киеве. Энергетики учились действовать в критические моменты. Они овладели навыками, которые могут спасти жизнь, когда времени на раздумья нет.

Работники «Укрэнерго» узнали, как останавливать кровотечение турникетом, оценивать состояние раненого человека, переворачивать пострадавшего в безопасное положение, тампонировать раны и как проводить сердечно-легочную реанимацию.

«Эти знания добавят энергетикам уверенности. Именно она помогает спасти свою или жизнь коллег в моменты, когда приходится работать после прилетов. Ведь враг нередко повторно атакует именно ремонтные бригады», — говорит Андрей Матюха.

С начала полномасштабного вторжения энергетики оказались в списке самых рискованных профессий. Враг прицельно бьет по критической инфраструктуре. На сегодняшний день разрушено более 63 тысяч энергетических объектов, погибло по меньшей мере 160 специалистов. Тринадцать из них погибли прямо во время проведения ремонта на объекте. Еще более трехсот энергетиков получили ранения.

Программа «Защита ремонтников Укрэнерго» охватит всю страну. На сегодня уже проведено более 30 тренингов в разных городах Украины. Знания получили более 600 энергетиков. В планах организаторов в целом провести более 70 тренингов, где навыки домедицинской помощи получат около 1500 работников энергетической отрасли.