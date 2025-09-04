Бренд GGBET проводит масштабную промо-акцию в казино «Фруктовый куш», которая будет состоять из трех турниров и гранд-финала. Турниры продлятся с 1 до 30 сентября, с розыгрышем денежных наград и современных гаджетов по завершению каждого.

Самые активные участники смогут побороться за Айфон 16 Про, телевизор LG OLED 65, Макбук Про М4 и сотни денежных призов с призовым фондом 500 000 грн, которые будут разыгрываться каждые 10 дней.

А кульминацией станет гранд-финал с розыгрышем главного приза — 1 500 000 грн. Победитель будет определён после завершения всех турниров случайным образом с помощью независимого генератора чисел.

Чтобы принять участие, пользователям необходимо играть в определенные фруктовые слоты на платформе GGBET. За каждые 100 набранных баллов участники получают GG-билеты. Чем больше билетов — тем выше шансы на победу в каждом из трех турниров. А в гранд-финале каждый участник имеет равный шанс выиграть главный приз в полтора миллиона гривен.

Прогресс игроков отображается в турнирной таблице на странице турнира, а количество GG-билетов можно проверить в личном кабинете. Счетчик билетов обновляется после завершения каждого этапа.

Детали и условия участия — на официальном сайте казино ggbet.ua.

Предложение действует на сайте ggbet.uа на территории Украины (кроме временно оккупированных территорий, определённых решением СНБО, введённым в действие указом Президента Украины).

21+

Реклама

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ. GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными согласно решению КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.