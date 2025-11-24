В 2025 году спортивная индустрия в Украине стремительно растет. Узнайте, как найти работу с Jooble в спорте, фитнесе, тренерстве и медиа. Аналитика рынка и новые вакансии - Описание

Спортивная индустрия Украины переживает настоящее возрождение: растет интерес к фитнесу, увеличивается количество спортивных клубов, академий и секций, повышается спрос на спортивных тренеров, менеджеров и сотрудников спортивных медиа. Именно поэтому для многих украинцев сегодня актуальным становится вопрос — где найти реальные возможности для карьеры в спорте? Один из самых удобных способов — найти работу с Jooble, где ежедневно появляются новые вакансии в области спорта, фитнес-индустрии, спортивного маркетинга, журналистики и организации мероприятий. Платформа позволяет быстро найти работу по интересующему направлению и выбрать вакансию, которая соответствует вашим навыкам.

Спортивная индустрия Украины в 2025 году: основные тенденции

По данным аналитики Jooble:

Спрос на фитнес-тренеров вырос на 19 % за последний год.



вырос на за последний год. Количество вакансий в спортивных клубах и студиях увеличилось на 22 % .



. В медиасфере (в частности спортивной журналистике) количество предложений выросло на 15 % .



. Сегмент детского спорта показывает стабильный рост спроса на тренеров и инструкторов — +28 % .



. Растет запрос на специалистов по спортмаркетингу, SMM и видеопродакшну — +17 %.



Украинцы все больше выбирают спорт как стиль жизни, и это непосредственно влияет на рынок труда.

Инфографика: ТОП-5 самых популярных спортивных профессий в 2025 году (по данным Jooble)

Позиция Профессия Доля вакансий Средняя зарплата 1 Фитнес-тренер 26 % 22 000–35 000 грн 2 Тренер в детских секциях 21 % 18 000–28 000 грн 3 Спортивный контент-криэйтор / видеограф 17 % 25 000–40 000 грн 4 SMM-менеджер спортивных клубов 15 % 20 000–32 000 грн 5 Спортивный журналист 12 % 18 000–27 000 грн

Источник: Jooble Research Center, 2025 год.

Что влияет на спрос в спортивной сфере?

1. Активное развитие фитнес-рынка

После 2023–2024 годов количество студий, спортивных залов и boutique-fitness направлений (йога, barre, mobility) увеличилась почти на 30 %.

2. Медийный взрыв спортивного контента

Спортивные подкасты, YouTube-шоу, аналитические проекты — все это создает спрос на новые профессии.

3. Рост интереса к детскому спорту

Родители активнее отдают детей в спортивные секции, что стимулирует спрос на тренеров.

4. Возвращение спортивных соревнований

Организаторам нужны менеджеры, координаторы, волонтеры, специалисты по логистике и PR.

Как найти работу в спортивной сфере через Jooble: пошаговый гид

1. Определите, какое направление спорта вам близко

Фитнес? Командные виды спорта? Детский спорт? Спортивные медиа?

2. Примените фильтры

уровень зарплаты



тип занятости



локация



опыт



форматроботи

3. Создайте email-уведомление

Как только появятся новые вакансии в спорте — вы узнаете первыми.

4. Сравните требования

Jooble показывает десятки предложений от различных клубов и организаций.

5. Выберите вакансию, где вы можете расти

В спорте часто важны не дипломы, а навыки и результаты.

Последние новости спортивного рынка труда

Растет спрос на реабилитологов и спортивных массажистов — +35 %.

— +35 %. Самые высокие зарплаты в спортивной сфере — у менеджеров спортивных академий (до 50 000 грн).

Среди городов-лидеров по количеству вакансий: Киев, Львов, Днепр, Одесса.

Спортивные клубы активно ищут специалистов по видеоанализу (особенно в футболе и баскетболе).

Все чаще вакансии требуют знания английского — особенно в командных видах спорта и международных клубах.

Вывод

Спортивная индустрия Украины растет быстрее, чем когда-либо.

Благодаря Jooble вы можете оперативно найти актуальные предложения, оценить рынок и выбрать вакансию, которая соответствует вашим навыкам, энергии и спортивным амбициям.

Работа в спорте — это больше, чем профессия. Это стиль жизни. А найти ее сегодня проще, чем когда-либо — с Jooble.