Как найти работу с Jooble в спортивной индустрии: тренды и новые вакансии 2025
Спортивная индустрия Украины переживает настоящее возрождение
около 1 часа назад
Спортивная индустрия Украины переживает настоящее возрождение: растет интерес к фитнесу, увеличивается количество спортивных клубов, академий и секций, повышается спрос на спортивных тренеров, менеджеров и сотрудников спортивных медиа. Именно поэтому для многих украинцев сегодня актуальным становится вопрос — где найти реальные возможности для карьеры в спорте? Один из самых удобных способов — найти работу с Jooble, где ежедневно появляются новые вакансии в области спорта, фитнес-индустрии, спортивного маркетинга, журналистики и организации мероприятий. Платформа позволяет быстро найти работу по интересующему направлению и выбрать вакансию, которая соответствует вашим навыкам.
Спортивная индустрия Украины в 2025 году: основные тенденции
По данным аналитики Jooble:
- Спрос на фитнес-тренеров вырос на 19 % за последний год.
- Количество вакансий в спортивных клубах и студиях увеличилось на 22 %.
- В медиасфере (в частности спортивной журналистике) количество предложений выросло на 15 %.
- Сегмент детского спорта показывает стабильный рост спроса на тренеров и инструкторов — +28 %.
- Растет запрос на специалистов по спортмаркетингу, SMM и видеопродакшну — +17 %.
Украинцы все больше выбирают спорт как стиль жизни, и это непосредственно влияет на рынок труда.
Инфографика: ТОП-5 самых популярных спортивных профессий в 2025 году (по данным Jooble)
Позиция
Профессия
Доля вакансий
Средняя зарплата
1
Фитнес-тренер
26 %
22 000–35 000 грн
2
Тренер в детских секциях
21 %
18 000–28 000 грн
3
Спортивный контент-криэйтор / видеограф
17 %
25 000–40 000 грн
4
SMM-менеджер спортивных клубов
15 %
20 000–32 000 грн
5
Спортивный журналист
12 %
18 000–27 000 грн
Источник: Jooble Research Center, 2025 год.
Что влияет на спрос в спортивной сфере?
1. Активное развитие фитнес-рынка
После 2023–2024 годов количество студий, спортивных залов и boutique-fitness направлений (йога, barre, mobility) увеличилась почти на 30 %.
2. Медийный взрыв спортивного контента
Спортивные подкасты, YouTube-шоу, аналитические проекты — все это создает спрос на новые профессии.
3. Рост интереса к детскому спорту
Родители активнее отдают детей в спортивные секции, что стимулирует спрос на тренеров.
4. Возвращение спортивных соревнований
Организаторам нужны менеджеры, координаторы, волонтеры, специалисты по логистике и PR.
Как найти работу в спортивной сфере через Jooble: пошаговый гид
1. Определите, какое направление спорта вам близко
Фитнес? Командные виды спорта? Детский спорт? Спортивные медиа?
2. Примените фильтры
- уровень зарплаты
- тип занятости
- локация
- опыт
- форматроботи
3. Создайте email-уведомление
Как только появятся новые вакансии в спорте — вы узнаете первыми.
4. Сравните требования
Jooble показывает десятки предложений от различных клубов и организаций.
5. Выберите вакансию, где вы можете расти
В спорте часто важны не дипломы, а навыки и результаты.
Последние новости спортивного рынка труда
- Растет спрос на реабилитологов и спортивных массажистов — +35 %.
- Самые высокие зарплаты в спортивной сфере — у менеджеров спортивных академий (до 50 000 грн).
- Среди городов-лидеров по количеству вакансий: Киев, Львов, Днепр, Одесса.
- Спортивные клубы активно ищут специалистов по видеоанализу (особенно в футболе и баскетболе).
- Все чаще вакансии требуют знания английского — особенно в командных видах спорта и международных клубах.
Вывод
Спортивная индустрия Украины растет быстрее, чем когда-либо.
Благодаря Jooble вы можете оперативно найти актуальные предложения, оценить рынок и выбрать вакансию, которая соответствует вашим навыкам, энергии и спортивным амбициям.
Работа в спорте — это больше, чем профессия. Это стиль жизни. А найти ее сегодня проще, чем когда-либо — с Jooble.
