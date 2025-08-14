Андрей Лимонтов по прозвищу "Людоед" — действующий военнослужащий спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны "Шаманбат". Между боевыми задачами и военной службой он организует в Киеве турниры кулачных боёв "KLAN FC", которые собирают не только лучших бойцов Украины, но и спортсменов со всего мира. В этих турнирах, выросших из первой в Украине лиги кулачных боёв Mahatch Fighting Championship, принимает участие большое количество украинских военных, которые во время ротации или отпуска выходят на ринг, чтобы посоревноваться со спортсменами как из Украины, так и из-за рубежа.

Задолго до полномасштабной войны России против Украины Андрей Лимонтов был полностью погружён в мир кулачных боёв — сначала организовывал отдельные поединки, которые позже превратились в самые громкие события на украинской спортивной арене. Однако с началом полномасштабного вторжения "Людоед" вступил в ряды Вооружённых Сил Украины, чтобы защищать свою страну. Впоследствии он стал частью элитного батальона "Шаманбат" — подразделения специального назначения в составе Главного управления разведки Украины, где принимал участие во многих рискованных операциях на самых горячих участках фронта. На какое-то время развитие кулачных боёв в Украине приостановилось.

Но в 2023 году параллельно с активной службой Андрей основал новый проект — лигу кулачных боёв KLAN FC. Её миссия — развивать этот вид спорта в Украине, поддерживать украинских спортсменов и выводить украинскую боевую сцену на международный уровень. Итак, в декабре 2023 года состоялся первый турнир KLAN FC — с тех пор они проводятся в Киеве несколько раз в год, и масштабы только растут — от закрытых турниров на домашней локации до открытых в киевском Дворце спорта. Мы расспросили Андрея Лимонтова о деталях мира кулачных боёв в Украине.

— Скажи, пожалуйста, зачем тебе вообще "Клан"? Зачем ты его создал? Как это произошло? Когда тебе пришла идея?

— Мне хотелось поддержать ребят, поддержать спорт, развивать его. Я же вижу, что многие турниры, различные спортивные соревнования, к сожалению, немного встали на паузу в стране из-за войны. Что-то проводится, но не так часто, как раньше, как хотелось бы людям, спортсменам. Идея была ещё давно провести турниры, вернуть эту атмосферу, чтобы люди могли посмотреть и немного отвлечься от этих событий в нашей стране. И опять же ребята, которые бились, они там частично, как дети. И также хотелось бы, чтобы они развивались, а не простаивали.

— Когда в тебе появилась идея, ты решил, что будешь всё делать, ты согласовал со своим военным руководством проект "Клан"?

— Конечно, мы с командованием сели, поговорили. Говорю, что так и так, хочется что-то хорошее сделать. И в военных делах, что я стараюсь делать, и в спортивной сфере у меня есть руководство. Спасибо им большое, сразу поддерживают меня. Говорят: хорошо, Андрюха, чем помочь? Спасибо им большое, что благословили, я очень благодарен. Поэтому вы всегда видите на ринге логотип Главного управления разведки и спецподразделения «Шаманбат».

— Как часто тебе звонят наши военные и говорят, что хотят побиться?

— В наши соцсети часто пишут военные, и у нас бьются військові, коли хлопці на ротації чи коли в них відпустка.

— Где ты был, когда тебе пришла идея создать "Клан"?

— На другом берегу возле Энергодара. На нашей территории. Я посмотрел на воду и подумал, что надо делать бои. Погода была хорошая.

— Но давай так, создавая такой турнир, не один, а несколько, и ты продолжишь. Это, во-первых, большие деньги, а во-вторых, это довольно рискованно.

— Смотри, пока есть возможности, мы с командой эти турниры проводим. Я считаю, что каждый живет не просто так на свете. Если я что-то не делаю, около получаса пялюсь в стену, то я уже начинаю сходить с ума. Мне всегда хочется что-то развивать, что-то делать, и Клан, и какие-то другие вещи, чем занимаюсь. Мне всегда хочется делать лучше, чтобы это принесло какую-то социальную значимость.

— Я читал комментарии, некоторые зрители недовольны подбором бойцов, мол,

много "проходных" участников.

— Понятно, что делать какие-то "проходные" бои нам нет смысла, потому что мы — своя организация, которая со своим кардом, под чужие правила не подстраиваемся, поэтому это — всегда через мис-матчи, там кто-то "вылетел", то замена короткая, и получается, что какой-то боец готовился, но слетают у него один оппонент, слетает второй. Чем топовее боец, тем меньше кто с ним хочет драться, и это — системная история, которая уже не первый турнир имеет место.

— То есть бывает так, что бойцы отказываются драться после того, как начинают гуглить бойцов и понимают, что у них сильный соперник?

— Когда заканчивается турнир, сразу начинает формироваться кард на следующий турнир. Это не так, что боец узнает о своем оппоненте за неделю. Когда это замены уже идут, то да, может кто-то узнать о своем новом оппоненте за неделю, за несколько дней. Но в целом это минимум месяц, полтора, даже два.

— Какой самый короткий срок, за который вы находили замену?

— Если говорить о "Клане", то где-то за 3-5 часов, а так бывало, что прямо из зала выходили драться зрители. Пару раз так было.

— То есть турнир уже шел и вы поняли, что кто-то "вылетает"?

— Перед турниром. Это было с Цурканом и Оглем. У Цуркана, это боец подразделения

"Артан", у него был оппонент француз, здоровый и тяжелый, который ехал 5 дней сюда. Он пришел на взвешивание, мы записали с ним короткое интервью. Но потом он увидел Цуркана и, вероятно, испугался его, когда его вживую увидел. На следующий день он просто не приехал. Он взял вещи и в неизвестном направлении из гостиницы исчез.

— Он просто выключил телефон?

— Да. Я сам еду на турнир, мне звонят, говорят, что все бойцы есть, кроме одного. И вот такая история. Я думаю, что это тяжелая категория, и говорю — звоните Андрею Оглю. Звоним ему, я говорю: "Андрюха, так и так, надо". Ну, хорошо. Приехал еще и выиграл поединок.

— Сколько зарабатывают бойцы за один бой в "Клане"?

— Ну, цифры я называть не буду, потому что это — коммерческая тайна. Но кое-что скажу. Гонорар обычно состоит из двух частей: это часть за выход, чтобы боец выходил, и часть за победу. Это 50 на 50 всегда. Например, в грузинской лиге где-то 30% за выход, а 70% за победу, чтобы у бойцов была большая мотивация. Если сравнивать с гонорарами в спорте в стране, я могу сказать, что обычно это — в разы больше, чем в профессиональном боксе на начальном уровне. Понятно, что естьпрофессиональные боксеры, которые сражаются за миллионы долларов. Но если это второй или третий бой у спортсменов в профессиональном боксе, он может на кулаках за первый бой заработать больше. И также не стоит забывать, что у нас три раунда, а в боксе их может быть немного больше. У нас же много спортсменов, непрофильных, с какой-то любительской базой, которые себя довольно достойно показывают. И если они поднимаются выше по рейтингу или соперникам, они и свой уровень поднимают выше. Мы в своё время еще в «Махаче» вырастили десяток звёзд, которые потом дрались в других лигах и зарабатывали свои деньги. Я ни с кем контракт не подписывал. Дай Бог, чтобы они зарабатывали. Когда Беринчик с Лобовым дрался, это его очень хорошо подняло. И в медийном плане также. И пошли гонорары потом на бокс. Это были хорошие поединки. Плюс, какая фишка для бойца, так это то, что медийку поднимают и в наших соцсетях. Знаешь, когда там говорят «покажи свой поединок», то можно в хорошем качестве зайти на YouTube и смотреть его поединок. Это не так конечно, что в большинстве случаев это стабильный заработок для бойца, но надо понимать, что с нашей стороны это, по сути, благотворительность. Вы не видите тут сейчас каких-то крупных спонсоров с большими деньгами. Спонсоры, которых вы видите, — это друзья. Поэтому это — не коммерческая история. Была бы возможность платить какие-то космические гонорары — она бы, наверное, уже была бы реализована.

— Бывает ли так, что приходят ребята драться чисто за гонораром, только чтобы получить деньги и уехать?

— Знаешь, в большинстве случаев, наверное, нет. Потому что это какая-то культура. Большинство бойцов понимают, что это делается для них. Но бывают случаи, когда мне рисуют чек или что-то ещё. Я так, знаешь, посмотрю с одной стороны. Я понимаю, что есть талантливые спортсмены и так далее, но я же знаю рынок Украины и сколько кто платит. Мне не нравится, когда приходят люди и начинают требовать там в 5–10 раз больше того, что они там в профессиональном боксе заработали на каком-то последнем турнире. Я такой думаю, ну хорошо, прикольно.

— Какая твоя реакция, когда к тебе так приходят?

— У меня абсолютно нет никакой реакции на такое, потому что я, скажем так, коммерс. И в жизни любого предпринимателя бывают моменты, когда его хотят развести. Поэтому ты не будешь тратить ни своё время, ни время этого человека, ни нервы, ни эмоции. Если вам не подходит предложение, то вы просто его не рассматриваете. Всё.

— Где можно смотреть поединки «Клана» онлайн?

— Мы публикуем видео с наших турниров на YouTube @klanfc, где у нас в целом уже более 100 млн просмотров. Также у нас есть аккаунт в TikTok, в Facebook, но больше всего подписчиков — 1,5 млн человек — у нас есть на нашей странице в Instagram, где самое популярное видео просмотрели уже 67 млн зрителей.

— Кто является ядром зрительской аудитории KLAN FC?

— Наша основная аудитория — это мужчины в возрасте 24-44 лет, которые нас смотрят из Украины, США, Великобритании, Германии, Казахстана, Польши, Бразилии и многих других стран.

— Если говорить о перспективе, где ты видишь «Клан» в ближайшем будущем?

— Было бы здорово, чтобы сейчас после турнира ребята из Великобритании вернулись домой и сказали, что там в Украине очень прикольная Лига, давайте с нимисделаем какую-то коллаборацию, чтобы мы с ними и у них могли сделать что-то прикольное. И чтобы наших ребят заметили, чтобы мы могли рассказать о ситуации в нашей стране. Более глобализировать этот проект. Потому что, к сожалению, мы можем проводить крутые бои, и у нас есть возможности для этого, идеи, люди, но не хватает как финансирования, так и того, что к нам боятся приезжать. И мы с точки зрения безопасности и ситуации не можем проводить какие-то большие масштабные турниры, как раньше. Но когда ребята из Британии после наших первых турниров вернулись домой, они написали нам: ничего себе у вас уровень! Ваши бойцы на очень высоком уровне. У нас очень много хороших бойцов: Алекс, Валик Сечка, Агрессор, Выгонский, Скандинавский, Свистольник, Олег Сеник — самый старший боец нашей Лиги, которому 49 лет. У нас очень много хороших бойцов.