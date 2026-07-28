Родители часто долго выбирают, в какую спортивную секцию записать ребенка. Футбол, плавание, танцы или единоборства? Но что будет, если не выбирать за него, а дать возможность попробовать разные виды спорта?

Именно такую возможность получили участники мультиспортивного лагеря «акТИвні» во время фестиваля «Активная Страна с Кернел». В течение четырех дней более 1200 детей знакомились с разными спортивными дисциплинами, учились через игру и открывали новые для себя активности. Уже в первый день лагерь собрал 647 регистраций — наибольшее количество за всю историю проекта.

Опрос посетителей фестиваля показал, какие спортивные активности больше всего заинтересовали гостей, когда они могли свободно познакомиться с десятками разных видов спорта.

Большой интерес вызвал детский лагерь «акТИвні» (12,9%), за ним — пляжный волейбол (11%) и пиклбол, настольный теннис и бадминтон (10,2%). В перечень самых популярных также вошли детские спортивные активности (8,3%), надувная полоса препятствий (8%), адаптивный спорт (5,7%) и баланс-борды с слэклайном (5,7%). Остальные голоса распределились между другими локациями фестиваля.

Интересно, что среди лидеров почти нет видов спорта, традиционно считающихся самыми популярными среди детей. Вместо этого больше внимания привлекли активности, которые можно было просто попробовать без предварительной подготовки или специальных навыков.

Именно на этом основывается мультиспортивный подход. Вместо ранней специализации он предлагает ребенку познакомиться с разными видами спорта, развить базовые физические навыки и самостоятельно понять, какая активность приносит наибольшее удовольствие.

«Мы часто ищем лучший вид спорта для ребенка. На самом деле сначала нужно сделать так, чтобы он просто полюбил движение. Именно для этого существует мультиспортивный подход — дать возможность попробовать разное и выбрать то, что действительно нравится. И лучший тренер здесь — пример родителей. Если движение — норма в семье, оно станет нормой и для ребенка», — говорит главный методист программы «Активные парки» Вадим Данильченко.

Первый спортивный выбор не обязательно должен быть окончательным. Значительно важнее, чтобы ребенок получил позитивный опыт, который поможет сделать физическую активность естественной частью ее жизни.