Pole dance – это не просто танцы у пилона. Это полноценный спорт. Особенно если говорить о направлении Pole Sport: сложные трюки, акробатика, серьезная нагрузка, соревнования. В шоу-направлениях используют стрипы для Pole Dance – специальную обувь на каблуке. А вот в спортивной версии выступают босиком, а тренируются в мягкой обуви – чешках, «пилонках» или получешках. Что выбрать зависит от того, чем именно вы занимаетесь. Давайте разберемся.

Сначала – про обувь в Pole Dance

Обувь для пол дэнса бывает разной. И нет, это не только туфли на шпильке. Есть:

Туфли – классика жанра. На платформе и каблуке, часто с ремешками.

Босоножки – похожи на туфли, только с открытым носком и пяткой.

Ботильоны – закрывают щиколотку, хорошо фиксируют стопу.

Сапоги – до колена или выше, зрительно вытягивают ноги.

Ботфорты – эффектно смотрятся, особенно в Exotic. Часто на молнии, плотно сидят по ноге.

Модель можно выбрать под образ, стиль, настроение. Но у всех у них одна цель – создать акцент, зафиксировать стопу и перенести вес на платформу. Высокий каблук (иногда до 23 см!) не только для эффектности, он помогает «течь» по полу, правильно распределять нагрузку и красиво выстраивать линии тела в танце.

А что в спорте?

Но в Pole Sport все иначе. Здесь важен не образ, а точность. Не эффект, а техника. И в туфлях на каблуке в 20 см не сделать четко флаг, мертвую хватку или динамичную комбу. Поэтому обувь в спорте совсем другая. На тренировки носят:

Пилонки (pole shoes) – это специальные мягкие туфли без каблука с плотной посадкой. Часто с прорезиненной или кожаной нескользящей подошвой. Помогают защитить стопу во время тренировки, особенно в партерной части.

Чешки / балетки / получешки – легкие, мягкие, удобные. Обычно из натуральной кожи или замши. Не мешают движению, не скользят и защищают пальцы от ссадин. Подходят для базовых тренировок и отработки трюков.

Но на соревнованиях по Pole Sport выходят исключительно босиком. Это прописано в правилах международных федераций – IPSF, POSA и других.

Почему так? Все просто:

Максимальный контроль. Босая стопа лучше чувствует пилон, точнее «держит» захваты и упрощает фиксацию сложных элементов.

Никаких скольжений, нестабильности, запутанных ремешков и лишнего веса, только то, что нужно для техники.

Честные условия. У всех участников равные стартовые позиции – никаких каблуков, платформ и визуальных «плюшек».

Так что, если вы идете в спорт, босые ноги станут вашим главным «инструментом». А если на тренировке хочется защиты, выбирайте удобные пилонки или чешки.

Как выбрать обувь для Pole Sport

Всегда нужно ориентироваться на уровень (двойки, тройки и т.д.), выбирать материал (кожа, лак, эко), смотреть на бренд. Многие, например, сразу берут стрипы Pleaser – проверенный вариант, понятно по качеству, размерной сетке и посадке.

А вот с обувью для спорта так не получится. Здесь смотрят вроде бы на те же параметры, но под другим углом:

Посадка – обувь должна сидеть плотно, без люфта и “гуляния” на ноге. Так проще контролировать элементы, приземления и силовые трюки.

Материал – лучше кожа, замша или качественная эко-замша. Они не скользят по полу и позволяют нормально чувствовать пилон.

Подошва – только ровная и гибкая. Без каблука и платформы, чтобы стопа работала естественно.

Вес – чем легче пара, тем проще выполнять прыжки, связки и динамичные элементы. Ничего лишнего.

Форма – обувь должна повторять стопу. Не давить на пальцы и не болтаться. В идеале – ощущаться как «вторая кожа».

Вывод один: хотите танец – берите стрипы, хотите спорт – нужны чешки получешки или балетки. Главное не красота, а техника, безопасность и результат.