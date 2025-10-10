Крупные спортивные события теперь имеют новых соперников – киберпреступников. Во время последних Олимпийских игр было зафиксировано более 450 миллионов киберугроз. Злоумышленники целенаправленно атакуют инфраструктуру, похищают данные болельщиков и парализуют работу критических сервисов. Защита от этих угроз стала такой же важной, как и обеспечение физической безопасности на стадионах.

Основные угрозы и способы противодействия

Фальшивые билетные сайты

Мошенники научились мастерски создавать копии официальных сайтов.

Защита: покупайте билеты только на официальных ресурсах, проверяйте замок (SSL-сертификат) в браузере и старайтесь избегать покупок "с рук".

DDoS-атаки

Эти атаки перегружают сайты миллионами запросов. Во время Олимпиады в Лондоне и Токио фиксировались попытки парализовать работу систем.

Защита: организаторам необходимо использовать специализированные сервисы для фильтрации трафика.

Кража данных

Фишинг, вредоносное ПО и опасная реклама - основные инструменты злоумышленников.

Защита: используйте надежные уникальные пароли, включите двухфакторную аутентификацию и будьте осторожны с ссылками в письмах.

«За последний год количество атак на спортивные события возросло на 62%. Наиболее опасными являются фишинговые кампании во время продажи билетов - они составляют 45% всех инцидентов. Каждое крупное событие привлекает внимание сотен мошеннических групп. Однако простая защита – двухфакторная аутентификация и бдительность – снижают риск на 80%. Украина делает важный шаг, признавая кибербезопасность спортом - это поможет подготовить новое поколение специалистов», – комментирует Александр Бабенко, директор компании Casino.ua.

Украина – первая в мире признала кибербезопасность видом спорта. Что это значит?

Если вы впервые слышите об этом, представьте себе: команды специалистов не физически сражаются на поле, а ведут ожесточенную борьбу в цифровом пространстве. Это и есть Capture The Flag (CTF) – соревнование, где участники защищают собственные сети и атакуют системы соперников, чтобы захватить «флаг» (конфиденциальные данные).

В мире, где кибератаки на спортивные события стали реальностью, подготовка специалистов по кибербезопасности превратилась в стратегическую задачу. Украина, официально признав CTF видом спорта:

• Создает экосистему для подготовки высококлассных специалистов

• Повышает престиж профессии киберзащитника

• Легализует регулярные тренировки и соревнования

• Привлекает талантливую молодежь в сферу кибербезопасности

«Это не просто формальность, – говорит Александр Бабенко. – За последние 2 года количество участников CTF-соревнований в Украине возросло на 150%. Это означает, что мы воспитываем новое поколение специалистов, которые уже завтра смогут защищать наши спортивные события от реальных киберугроз. Такие соревнования – это наиболее эффективный способ обучения, где студенты на практике оттачивают навыки, необходимые для противодействия DDoS-атакам и выявления уязвимостей».

Таким образом, признание CTF спортом – это не просто интересный факт, а продуманный шаг к созданию национальной системы кибербезопасности, которая непосредственно касается и защиты спортивных событий.

Кибербезопасность сегодня – неотъемлемая часть успешного проведения любого крупного спортивного события. Эффективная защита требует совместных усилий.зусиль как от организаторов, так и от сознательных болельщиков.

