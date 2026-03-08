6 марта Sport&Business Club провел первое событие нового сезона. Встреча в киевском UNIT.City объединила топ-менеджеров спортивных федераций, предпринимателей, а также медийщиков, маркетологов и специалистов по коммуникациям, чтобы обсудить эффективное продвижение спортивных мероприятий и инструменты, которые помогают привлекать и удерживать аудиторию.

Любая успешная коммуникация начинается с визуальной подачи идей. О том, как создать эффективную презентацию и почему слабая визуализация может обесценить даже сильный проект, рассказал эксперт по визуальным коммуникациям и основатель SHEVCHUK BÜRO Андрей Шевчук.

О роли массового спорта и подходе государства к развитию этой сферы рассказал директор Агентства массового спорта Украины Андрей Ребрина. В Агентстве делают ставку не на единичные ивенты, а на мультиспортивные модели, которые можно масштабировать на всю страну. За полтора года работы к инициативе уже присоединились 22 региона, в сети работают 422 клуба и проведено более 4 тысяч тренировок, а общее количество посещений составляет около 100 тысяч в год. В 2026 году планируется запуск ещё 180 клубов.

Еще одним инструментом привлечения внимания является интеграция брендов в спортивный контекст через креатив. Об этом рассказали основатель и CEO Idealers Group Вадим Козедуб и сооснователь и креативный директор компании Олег Свищ. Они показали на примере своего кейса для KFC к зимней Олимпиаде-2026, как нестандартные идеи помогают брендам органично и эффективно интегрироваться в спорт. К обсуждению присоединился и амбассадор кампании, известный спортивный комментатор Виталий Волочай, который рассказал о своем опыте участия в реализации проекта.

Во время финальной панели спикеры дискутировали о том, что сегодня является первоочередным: победы на поле или активность в соцсетях. Президент Ассоциации футзала Украины Сергей Владыко подчеркнул, что эти факторы неразрывны:

«В классическом спорте все взаимосвязано: чем лучше результат команды на поле, тем больше у нее болельщиков, выше охваты в медиа и, как следствие, дороже спонсорские контракты».

Тем не менее, основатель King Media Basket Влад Киськов и совладелец и CEO PROFAN MFC Давид Маркович поделились опытом о том, как благодаря креативному подходу в социальных сетях можно собирать миллионные охваты и привлекать новую аудиторию.

Программа мероприятия не ограничивалась только выступлениями спикеров. Гости также наслаждались популярными хитами KISHE, которые прозвучали благодаря поддержке генерального партнера – «Авторадио». Кроме того, неформальная атмосфера с угощениями от партнеров Клуба стала идеальным пространством для нетворкинга, где участники заводили новые знакомства и укрепляли

профессиональные связи.