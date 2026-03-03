Александр Сукманский

Медиасервис MEGOGO подвел итоги трансляций Зимних Олимпийских игр Milano Cortina 2026 на каналах Eurosport 1, Eurosport 2 и Eurosport 4K с украинской аудиодорожкой, которую обеспечила собственная команда сервиса в рамках сотрудничества с Warner Bros. Discovery.

За период события MEGOGO создала 558 часов украиноязычного озвучивания с участием 16 комментаторов и экспертов. За 17 дней соревнований в сумме трансляции на каналах Eurosport и Общественного Вещания пользователи платформы просмотрели с более чем полумиллиона устройств. Высокой оставалась и вовлеченность: зрители смотрели

Eurosport в среднем 409 минут на одного пользователя за период Зимних Олимпийских Игр.

«Для нас этот кейс важен не только как большое спортивное событие. Это подтверждение, что украинское вещание на глобальном спортивном контенте имеет реальный и устойчивый спрос. Зрители приходят не «на минуту», а смотрят долго и регулярно.

Для MEGOGO это часть системной стратегии по увеличению доли контента на украинском языке – не только в спортивном вещании, но и в общей экосистеме сервиса. MEGOGO является лидером рынка по количеству украиноязычного контента на платформе, а кейс с Eurosport доказывает, что мы вместе с партнерами продолжаем искать новые возможности для дальнейшего роста этой доли», – отметила Мария Панченко, директор по контенту медиасервиса.

Напомним, в мае 2025 года украинский язык стал 21-м официальным языком трансляций Eurosport. События Milano Cortina 2026 были доступны на линейных каналах Eurosport через медиасервис MEGOGO и на каналах Общественного Вещания.