В этом интервью международная чемпионка по спортивным бальным танцам, тренер и судья Виктория Антонюк рассказывает о том, какой опыт сформировал её профессиональный путь, о её тренерской философии и стремлении наставлять и развивать новое поколение танцоров.

Ваш путь привел вас от участия в международных соревнованиях к тренерской работе с новым поколением танцоров. Если оглянуться назад, что сначала вдохновило вас профессионально заниматься бальными танцами?

Танцы были частью моей жизни столько, сколько я себя помню. В первую очередь меня привлекло уникальное сочетание спорта и искусства. Преуспевая в соревнованиях и достигая собственных целей, я открыла для себя ещё одну страсть — помогать другим достигать их целей. Со временем мой фокус сместился от стремления просто завоевывать титулы к желанию передавать всё, чему я научилась, следующему поколению танцоров. Сегодня тренерство и наставничество приносят мне не меньше удовольствия, чем когда-то участие в соревнованиях.

Победы на международном уровне требуют многих лет упорного труда. Какие моменты вашей соревновательной карьеры больше всего повлияли на то, каким тренером вы являетесь сегодня?

Я не думаю, что был какой-то один определяющий момент. Для меня значение имел весь путь. Каждая победа, каждое поражение и каждый день тренировок формировали меня не только как танцовщицу, но и как тренера.

Тренировки научили меня дисциплине, терпению, а также важности доверия и коммуникации с партнёром. Каждое соревнование становилось ещё одной возможностью учиться и развиваться.

Каждая победа подтверждала, что упорный труд приносит результат, а каждое поражение учило не останавливаться и двигаться дальше. Оглядываясь назад, я вижу свою карьеру как чашу, наполненную миллионами маленьких капель. Каждое тренировочное занятие, каждое соревнование, каждый успех и каждая неудача добавляли в неё ещё одну каплю. Вместе они сформировали мой опыт, мою философию и тренера, которым я являюсь сегодня.

Многие люди видят медали, но не видят работы, которая за ними стоит. Какие самые важные уроки вы усвоили благодаря спортивным бальным танцам?

Спортивные бальные танцы научили меня, что сам путь так же важен, как и конечная цель. Идеала невозможно достичь, но стремление к нему заставляет тебя развиваться каждый день. Поэтому в конце концов нас формирует не совершенство, а стремление стать лучше, чем мы были раньше.

Как ваш собственный опыт международной чемпионки повлиял на то, как вы сегодня работаете с молодыми танцорами?

Мой опыт научил меня, что хороший тренер — это гораздо больше, чем просто преподаватель. Нужно быть наставником, психологом, другом, которому доверяют, а иногда даже выполнять роль родительской фигуры. Профессиональный спорт связан с постоянным давлением, и я сама переживала эти эмоции. Именно поэтому я считаю, что каждый спортсмен нуждается не только в технических рекомендациях, но и в понимании, поддержке и поощрении. Когда танцоры чувствуют себя уверенно и в безопасности, они способны показывать свои лучшие результаты.

Каждый танцор со временем формирует свою собственную тренерскую философию. Какие ценности и принципы лежат в основе вашей?

Я верю в то, что называю «принципом Прометея»: чтобы зажечь страсть в других, нужно прежде всего поддерживать собственный огонь. Как тренер, я всегданамагаюся бути прикладом для своїх учнів, постійно навчатися, розвиватися та ділитися цією пристрастю з кожним із них.

Ваші учні досягли вражаючих результатів на змаганнях. У чому, на вашу думку, ключ до того, щоб допомогти танцюристам досягти чемпіонського рівня?

Я вважаю, що головне — допомогти танцюристам по-справжньому закохатися в танець. Коли ти щиро захоплений своєю справою, ти завжди готовий докладати необхідних зусиль. Талант може відкрити двері, але лише пристрасть, дисципліна та послідовність приводять до успіху на чемпіонському рівні.

Ви тренували танцюристів як в Україні, так і у Сполучених Штатах. Які подібності та відмінності ви помітили в методах підготовки та танцювальній культурі?

В Україні існує давня традиція бальних танців і сильна система змагань. Завдяки цьому багато родин добре розуміють, якого рівня відданості, дисципліни та наполегливої праці потребує цей вид спорту, що певною мірою полегшує роботу тренера.

У Сполучених Штатах бальні танці серед дітей усе ще залишаються більш нішевим напрямом. Вони також потребують значних фінансових вкладень, через що довгострокова підготовка до змагань може бути менш доступною для багатьох родин. Як наслідок, бальні танці тут часто сприймаються радше як серйозне хобі, ніж як змагальний вид спорту.

Я вважаю, що обидва підходи мають свої сильні сторони. Моя мета — поєднати дисципліну та високі стандарти української системи підготовки з мотивуючим і підтримувальним середовищем. Водночас я хочу зробити спортивні бальні танці якомога доступнішими для родин із середнім рівнем доходу, адже кожна талановита дитина заслуговує на можливість розвивати свою пристрасть.

Фото: личный архив Виктории Антонюк, Desert Classic Dancesport Championships, который проходил 11–14 июля 2024 года в Палм-Спрингс, Калифорния.

Як тренерка та міжнародна суддя, ви бачите бальні танці з двох абсолютно різних перспектив. Як ці дві ролі доповнюють одна одну?

Як суддя, залежно від етапу змагань, ти часто маєш лише від чотирьох до десяти секунд, щоб оцінити пару. За такий короткий проміжок часу можна побачити лише загальну картину — часу на аналіз кожної деталі просто немає. Цей досвід навчив мене зосереджуватися на тому, що справді має значення, та виділяти ключові елементи виступу. Як тренеру, це допомагає мені визначати пріоритетні напрями роботи з моїми учнями, а також порівнювати їхні виступи з виступами конкурентів та танцюристів, яких тренують інші фахівці.

Бальні танці поєднують спортивну майстерність із художньою виразністю. Як ви допомагаєте танцюристам розвивати і технічну досконалість, і здатність передавати емоції на паркеті?

У цьому випадку я повністю погоджуюся з відомим тренером і психологом Руудом Вермеєром, який сказав: «Рух створює емоцію». Глибоке розуміння техніки дає впевненість на паркеті, а розуміння значення кожного руху та жесту дозволяє танцюристам виражати себе артистично.

Якщо дивитися в майбутнє, які цілі ви ставите перед собою щодо своїх учнів, тренерської кар’єри та майбутнього бальних танців?

Як тренер, однією зі своїх найбільших цілей я вважаю підготовку майбутніх переможців Blackpool Dance Festival, а також хочу збільшувати кількість своїх учнів, які здобуваютьтитул чемпиона США.

Что касается будущего бальных танцев, я хотела бы видеть более высокие стандарты тренерской и преподавательской работы, больше понимания связи между психологией и спортом, лучшую поддержку и реабилитацию спортсменов, сохранение аутентичности бального танца, его фундаментальной техники и традиций, а также усиление международного сотрудничества внутри танцевального сообщества.