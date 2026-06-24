Движение начинается в тот момент, когда вы перестаете стоять на месте. Каждый шаг заряжает энергией, а обычный день превращается в миссию быть быстрее, смелее и ближе к заветным целям. Здесь не существует случайных маршрутов — только путь вперед, где стиль жизни задает ритм!

adidas — легендарная торговая марка с выдающейся историей успехов как в модной, так и в спортивной индустрии. Станьте иконой каждой улицы, легендой любого поля, а также победителем всех маршрутов благодаря фирменным моделям!

История, которая создала легенду

Все началось с небольшой мануфактуры, когда большая семья Дасслеров в городке Херцогенаурах решила изготавливать обувь. Первыми парами стали кроссовки для спортсменов с инвалидностью и домашние тапочки. Младший сын Адольф был хорошим мастером, который со временем создал первые в мире футбольные бутсы со сменными шипами. А Рудольф, старший сын, отвечал за маркетинг и бизнес, что у него выходило довольно хорошо, поскольку о фабрике и качестве ее продукции знал весь городок.

Мировое признание фабрика получила на Олимпиаде в 1928 году. Через 5 лет для бренда наступил переломный момент, так как немецкий спринтер Артур Йонат завоевал «бронзу» в обуви Дасслеров, а американский бегун Джесси Оуэнс установил пять мировых рекордов.

После смерти отца братья уже не так хорошо ладили, поэтому решили разойтись, забрав каждый по фабрике. Так и началась история, сегодня самой известной спортивной компании — адидас, где первые три буквы означают имя основателя — Ади, а последние — начало фамилии Дас.

Комфорт, который влюбляет с первого движения и шага

С момента основания adidas постоянно совершенствует свои товары, поэтому вы можете быть уверены в их качестве. Узнайте больше об инновационных характеристиках моделей, чтобы подобрать обновки для своего образа жизни, так как каждая технология создана для особых случаев. Вот основные свойства:

Амортизационные системы 4 D, AdiPrene и BOUNCE для уменьшения нагрузки на ногу.

Ортопедические стельки ADIFIT и ORTHOLITE для правильной поддержки стопы.

Резиновая подошва CONTINENTAL и протекторы TRAXION для надежного сцепления.

Пеноматериалы CLOUDFOAM и EVA для мягкости каждого шага.

Влагоотводящие технологии AEROREADY и CLIMACHILL для сухости во время активности.

Компрессионные материалы FORMOTION и TECHFIT для оптимизации работы мышц.

Бесшовная конструкция PRIMEKNIT для устранения дискомфорта.

Неважно, какая брендовая вещь вам понравится — одежда, обувь или аксессуары, каждая модель сможет порадовать вас качеством, красотой и удобством.

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