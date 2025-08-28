В спортивной индустрии пользовательский опыт (UX) выходит на первый план: сегодня для болельщиков важны не только сами матчи, но и то, насколько удобно и интересно они взаимодействуют с сервисами, которые транслируют, информируют или предлагают развлечения.

Специалисты отмечают, что современный UX в спорте охватывает все этапы взаимодействия с платформой: от быстрого доступа к статистике и результатам до персональных рекомендаций по интересам фаната.

«Мы постоянно анализируем поведение наших пользователей, чтобы улучшить их опыт. Важно, чтобы каждый клиент чувствовал себя особенным и имел индивидуальный подход. Если мы создаем удобный и персонализированный опыт, это помогает нам удерживать клиентов и строить долгосрочные отношения», — объяснил директор Casino.ua Александр Бабенко.

Благодаря технологиям персонализации фанаты спорта получают больше, чем просто доступ к контенту. Их интересы учитываются при формировании подборок, рекомендаций или интерфейса. Это делает взаимодействие с брендом живым, а пользователя — более вовлеченным.

По словам экспертов, компании, которые инвестируют в UX, достигают более высоких результатов: пользователи чаще возвращаются, проявляют больше активности и демонстрируют более высокий уровень лояльности. В спортивной среде, где конкуренция за внимание фаната чрезвычайно высока, качественный UX может стать определяющим фактором.