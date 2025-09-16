Правительство заложило рекордные средства на спорт в Госбюджете-2026
Кабмин передал в Верховную Раду проект госбюджета с приоритетом обороны
28 минут назад
Заседание Кабмина / Фото: Министерство молодежи и спорта
Кабинет Министров Украины одобрил проект Государственного бюджета на 2026 год и передал его на рассмотрение Верховной Раде.
Основным приоритетом остается сектор безопасности и обороны, но значительные средства будут направлены на социальные сферы, включая спорт и молодежную политику.
На развитие молодежной политики и спорта предусмотрено 6,671 млрд грн — рекордная сумма по сравнению с 5,7 млрд грн в 2025 году.
Распределение средств:
- спорт высших достижений — 5,008 млрд грн;
- развитие спортивной медицины, обеспечение учреждений высшего образования и научная деятельность в спорте — 778,4 млн грн;
- массовый спорт — 639,5 млн грн;
- молодежная политика — 83,2 млн грн;
- утверждение украинской национальной и гражданской идентичности — 27,0 млн грн.
Общие расходы бюджета — 4,8 трлн грн, доходы — 2,826 трлн грн.
Напомним, что в 2025 году на Министерство молодежи и спорта выделяли 5,8 млрд грн.