Олег Гончар

Кабинет Министров Украины одобрил проект Государственного бюджета на 2026 год и передал его на рассмотрение Верховной Раде.

Основным приоритетом остается сектор безопасности и обороны, но значительные средства будут направлены на социальные сферы, включая спорт и молодежную политику.

На развитие молодежной политики и спорта предусмотрено 6,671 млрд грн — рекордная сумма по сравнению с 5,7 млрд грн в 2025 году.

Распределение средств:

спорт высших достижений — 5,008 млрд грн;

развитие спортивной медицины, обеспечение учреждений высшего образования и научная деятельность в спорте — 778,4 млн грн;

массовый спорт — 639,5 млн грн;

молодежная политика — 83,2 млн грн;

утверждение украинской национальной и гражданской идентичности — 27,0 млн грн.

Общие расходы бюджета — 4,8 трлн грн, доходы — 2,826 трлн грн.

Напомним, что в 2025 году на Министерство молодежи и спорта выделяли 5,8 млрд грн.