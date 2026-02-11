Ведущий спортивный бренд PUMA представляет CLOUDSPUN — свою самую мягкую и одну из самых технологичных тренировочных коллекций. Она создана для тех, кто выбирает премиальный комфорт и свободу движения во время тренировок любой интенсивности — от функциональных занятий в зале до активного восстановления.

В основе CLOUDSPUN — сочетание исключительной мягкости ткани, высокой эластичности и воздухопроницаемости. Материал с четырехсторонним стретчем естественно адаптируется к телу, поддерживая каждое движение — наклон, растяжение или шаг — без ощущения ограничений.

Для максимального комфорта во время тренировок коллекция оснащена технологией dryCELL, которая эффективно отводит влагу и помогает сохранять ощущение сухости даже во время интенсивных тренировок. Это позволяет сосредоточиться на движении и своих ощущениях, не отвлекаясь на дискомфорт.

В Украине коллекцию CLOUDSPUN представили Наталия Татаринцева – мастер спорта по художественной гимнастике и Кирилл Королев – кроссфит атлет, подчеркнув её универсальность и актуальность для современного активного образа жизни.

CLOUDSPUN создана, чтобы двигаться вместе с вами — в тренажёрном или гимнастическом зале, на тренировочной площадке и во время восстановления. Это мягкость, которая поддерживает динамику, и комфорт, что добавляет уверенности в каждом движении.

CLOUDSPUN — когда комфорт становится частью движения.

Коллекция уже доступна в официальных магазинах PUMA, партнерских сетях, а также на официальном сайте бренда ua.puma.com