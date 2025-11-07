Ирина Павлюк

В конце октября в Турции прошли первые в истории World Abilitysport Beach Games — международные соревнования для параспортсменов из более чем тридцати стран. Украину на этих стартах представляли ветераны российско-украинской войны, для которых спорт стал не просто физической реабилитацией после ранений, а пространством возвращения движения, ритма и чувства присутствия в жизни.

Домой команда вернулась с тремя медалями. Вадим Федоренко стал чемпионом в смешанном дуэте с турецким спортсменом в дисциплине Para Laser Run и завоевал бронзу в личном зачете. Иван Артюх и Виталий Евсиков выиграли серебро в дуэтах.

И за каждой из этих медалей — не спортивный результат, а история возвращения.

«Это доказательство, что ты не остановился после войны» — Иван Артюх

Иван говорит о Турции как о пространстве равенства, где результат определяется исключительно действием:

«Атмосфера на подобных соревнованиях всегда чудесная, в первую очередь из-за того что существует настоящая конкуренция, никто никому не уступает. Некоторые спортсмены из других стран даже не понимают, что мы не просто люди с инвалидностью, а еще и ветераны российско-украинской войны, а для нас это еще и доказательство того, что ты не остановился после войны и продолжаешь представлять свою страну на мировом уровне».

Для него спорт стал способом вернуть контакт с телом, жизнью и действием:

«Спорт вернул чувство управления своим телом. Кто бы что не говорил, а спорт очень помогает в адаптации после ампутации. Я не ограничиваюсь одним видом и тренируюсь и выступаю в разных дисциплинах, и это помогает расширять возможности, знакомиться с разными людьми, и просто круто проводить время после ранения».

И в то же время — это о солидарности с теми, кто сейчас на передовой отметил спортсмен:

«Очень важно не только поддерживать ветеранов, которые возвращаются к гражданской жизни, но и действующих военных, которые до сих пор держат фронт под постоянной угрозой жизни и здоровью».

«Держать ритм, даже когда тяжело» — Виталий Евсиков

Для Виталия спорт — это не о форме, не о соревнованиях и не о «возвращении к себе до войны». Это о смысле, не останавливаться, и преодолевать препятствия шаг за шагом:

«Мы целимся на результат, каждая тренировка – вызов. Физически – очень тяжело, но тренер задает ритм и дисциплину. Наши дети и жены тоже очень мотивируют».

Для него спорт – это больше чем результат:

«Спорт – это о психологическом оздоровлении и социальной адаптации, это о возвращении к активной жизни, это о продолжении борьбы, но уже впаралимпийских видах, это про финишный рывок, это про силу духа, это про несгибаемость, это про нас Украинцев».

«Это способ почтить тех, кто не вернулся» – Вадим Федоренко

Для Вадима Федоренко Laser Run – это про умение остановиться внутри, когда тело работает на пределе. Это всегда две силы, что идут рядом:

«После бега, если задаешь высокий темп, очень трудно восстановить дыхание для точного выстрела, поэтому для меня лично было трудно именно концентрироваться на выстрелах».

Он тренируется в нескольких видах, и это стало для него способом вернуть себе ощущение силы:

«Кроме лазер ран я еще занимаюсь кроссфитом и плаванием, в комплексе это добавляет уверенности в себе и разгружает ум. Это все дало возможность чувствовать себя сильнее и быстрее».

Для Вадима тренировки не только для себя, выход на старт – это также способ не терять связь с боевыми товарищами.

«Для меня это как вызов, а для товарищей, которые получили тяжелые ранения, – это пример того, что никогда не надо сдаваться и двигаться только вперед, также своими достижениями я почитаю память о погибших воинах».

Не про медали. Про людей, которые учатся жить снова

Команду готовил Вадим Гуцалюк – ветеран и тренер Modern Pentathlon Ukraine (Kyiv Pentathlon). Как он сам говорит, он не работает со «спортсменами» – он работает с людьми, которые пережили войну, ранения, утраты, страх тела и тишину после госпиталей, и главное задание – не «дать нагрузку», а вернуть ощущение опоры на собственное тело, движение, день, ритм, себя.

«В работе с ветеранами самое главное – через физкультурно-спортивную реабилитацию вернуть ребят к более нормальной гражданской жизни. Я сам ветеран и знаю, как это необходимо», отметил тренер.

«Идея возникла в этом году, когда нас впервые пригласили принять участие в соревнованиях, которые проходили в Литве. Спортсменов приглашаем через реабилитационные центры, соцсети и ветеранские сообщества».

И, конечно, как каждый наставник, он верит в своих подопечных до последнего.

«Как каждый тренер, я увидел своих спортсменов среди призеров, эмоции на соревнованиях зашкаливают», – делится Вадим.

Гуцалюк говорит, что сегодня в Украине уже существует много государственных программ для ветеранов – и это важно. Ведь настоящая реабилитация – это не только о теле. Это о возвращении к жизни среди людей, о сообществе и возможности снова почувствовать себя частью движения вперед.

Он отмечает, что поддержка партнеров сейчас критична – потому что именно они помогают спортсменам поехать на соревнования, потренироваться в команде, увидеть мир и снова почувствовать себя в роли того, кто действует, а не просто «восстанавливается».

Когда бизнес не на расстоянии – а на уровне плеча

Участие украинской команды в Турции стало возможным благодаря Uklon, которые полностьюпокрыли расходы на поездку и участие. В компании объясняют это очень прямо:

«Поддержка ветеранов является одним из стратегических направлений корпоративной социальной ответственности компании Uklon. Адаптивный спорт помогает не только физически восстановиться после ранений, но и пройти качественную психологическую реабилитацию, почувствовать командный дух и вернуть уверенность в собственных силах».

Это партнерство не разовое. Uklon развивает инклюзивные решения для повседневной жизни, а не только для моментов побед:

«Наш флагманский проект, Uklon Инклюзивный — класс специально оборудованных авто для перевозки людей, которые пользуются инвалидными колясками... Стоимость на уровне обычного класса. Без бюрократии. Автомобиль можно вызвать в пару кликов и он может быть у пассажира уже в течение 30–50 мин».

И то, что этот проект вообще состоялся, — не случайность. Елена Говорова, заместитель главы КМДА и бронзовая призерка Олимпийских игр, стала тем, кто соединил людей между собой так, чтобы это стало возможным.

«Отдельная благодарность Елене Горовой, которая нас познакомила и помогает координировать это сотрудничество. Благодаря таким людям подобные инициативы становятся реальностью», — подчеркнули в Uklon.

Эта история — не о том, что «можно все преодолеть». Она — о жизни, которая продолжается, когда рядом есть команда и поддержка. О людях, которые не остановились и о тех, кто не отвернулся.

Это — не последний старт, и далеко не последняя победа.