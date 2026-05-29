27 травня в київському КВЦ «Парковий» прошла пятая Всеукраинская конференция по спортивному маркетингу SBC Summit Ukraine 2026. Премиум-спонсор события, букмекерский бренд GGBET, представил дискуссионную панель о поведении и привычках зумеров в отношении просмотра спортивных событий, потребления контента и затрат на спорт. Спикеры говорили о трансформации спортивного контента, изменении привычек аудитории и новых вызовах в борьбе за её внимание.

В дискуссии приняли участие CEO GGBET Сергей Мищенко, главный редактор Tribuna.com Олег Щербаков, директор Adidas Ukraine Игорь Марынич и руководитель отдела медиа ФК «Полесье» Александр Федорышин. Модератором выступил спортивный блогер Дмитрий Поворознюк.

Бренд GGBET презентовал результаты исследования спортивной аудитории, проведенного среди фанатов ФК «Полесье», пользователей GGBET, подписчиков медиа Tribuna.com, Sport Business Media и аудитории Дмитрия Поворознюка. В целом в опросе приняли участие 937 человек.

В первую очередь исследование опровергло распространённое мнение, что поколение зумеров из-за клипового мышления почти не смотрит матчи. Согласно результатам, 54% зумеров не просто смотрят матчи, а и делают это регулярно — несколько раз в неделю или чаще. И в этом они почти не отличаются от миллениалов и поколения X.

Вместе с тем зумеры — самые активные потребители короткоформатного контента. У них самый высокий запрос на разнообразие контента, в частности развлекательного.

Во время дискуссии СЕО GGBET Сергей Мищенко поделился тремя принципами создания контента, которые команда GGBET сформировала после анализа собственных рекламных кампаний. По его словам, эффективный спортивный контент сегодня должен соответствовать трём критериям: быть эксклюзивным, нетипичным, а также своевременным.

«GGBET как один из топовых беттинговых операторов в Украине производит и публикует огромное количество контента. Единственный путь привлечь и удержать аудиторию — это постоянно находиться в её информационном пузыре.

Мы представляем спортсменов как живых людей — таких же, как фанаты. Мы снимаем с ними квизы, челленджи, вопросы-ответы — то есть показываем закулисье», — отметил Сергей Мищенко.

Также среди интересных инсайтов исследования:

Онлайн — базовый способ взаимодействия со спортом (94% зумеров, 96% миллениалов и 94% поколения X смотрят спортивные события онлайн).

Зумеры наиболее социальны в офлайне: 37% хотят взаимодействия с игроками, а для 65% матч — это повод провести время с друзьями.

Альтернативные трансляции со стримерами имеют наименьший спрос среди всех поколений по сравнению с другими видами контента.

Лишь 16% среди всех опрошенных ходят на стадион, однако значительная часть из них делает это регулярно.

Зумеры единственныемають у топі витрат на спорт підписки та контент (33%).

Конференція SBC Summit Ukraine 2026 зібрала близько 1300 учасників і понад 60 спікерів, серед яких представники федерацій, брендів, медіа та спортивних організацій. Подія стала майданчиком для обговорення головних трендів спортивної індустрії, розвитку партнерств, комунікацій і взаємодії з цільовою аудиторією.

