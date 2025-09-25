В Полтаве прошел тренинг по первой доврачебной помощи по программе Complex, организованный при поддержке Favbet Foundation вместе с «FAST Перша допомога і спецпідготовка». Участники учились действовать в критических ситуациях, когда от скорости решений зависит жизнь человека.

33 спортсмена и тренеры из разных клубов и школ Полтавщины получили уникальный опыт. Среди них ученики и наставники областного Центра спортивной подготовки, ДЮСШ им. О. Бутовского, ДЮСШ «Колос», Национальной дефлимпийской сборной, областной организации ФСТ «Спартак» и ФК «Ворскла». Для многих это был первый подобный тренинг.

Теория сразу сочеталась с практикой. Спортсмены отрабатывали действия при остановке дыхания, кровотечении и потере сознания. Благодаря смоделированным сценариям участники ощутили реалистичный стресс и учились быстро принимать правильные решения. В результате Полтава получила новых специалистов, готовых реагировать в критических ситуациях.

Favbet Foundation вместе с президентом фонда Андреем Матюхой активно продвигают идею, что спорт и безопасность должны идти вместе.

«Навыки спасения жизни должны быть базовыми для тренера и спортсмена. Мы уверены в этом и поддерживаем такие тренинги в разных городах. Полтава лишь подтвердила актуальность такого обучения. Впереди новые города», — говорят в фонде.

Favbet Foundation поддерживает обучение по всей Украине

Курсы по программе Complex уже прошли в нескольких городах.

В Ровно занятия прошли на базе областного отделения НОК Украины. Около 20 участников, среди которых тренеры «Инваспорта», представители управления молодежи и спорта, школы высшего спортивного мастерства и «Спорт для всех», отрабатывали практические действия в чрезвычайных ситуациях.

В Виннице 28 спортсменов и тренеров национальной сборной по пулевой стрельбе проходили тренинг в смоделированных стрессовых условиях. Они ощущали давление времени, учились принимать быстрые решения, координировать команду и оказывать помощь.

На Черниговщине 60 тренеров по биатлону осваивали алгоритмы при травмах, кровотечениях и других опасных состояниях.



Юные хоккеисты клуба «Морські вовки» тоже получили базовые знания по доврачебной помощи. Это стало фундаментом ответственного отношения к спорту. Студенты Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного также прошли тренинг, дополнив спортивную подготовку практическими навыками спасения жизни человека.

Участники отмечают, что практические упражнения помогают понять собственную ответственность и укрепить командный дух.

Андрей Матюха и Favbet Foundation заявили о поддержке масштабирования проекта

До конца года организаторы планируют охватить около 1800 участников по всей Украине.

«Тренер формирует характер и результаты спортсменов. Сегодня он должен уметь оказать помощь в критический момент. Будущее украинского спорта зависит отвідповідальности за жизнь и здоровье тех, кто тренируется и соревнуется. Спрос на такие тренинги высок, отзывы положительные. Поэтому вместе с FAST мы движемся дальше», — подчеркнул Андрей Матюха.

Favbet Foundation работает с 2020 года. С самого начала своей деятельности фонд стремился дать молодежи больше возможностей для развития. Команда поддерживает спортивные и образовательные проекты, инфраструктуру и современные программы. Следующим шагом стал акцент на безопасность в спорте.