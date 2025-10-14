Каждый день, рискуя жизнью, энергетики восстанавливают объекты, разрушенные вражескими обстрелами. Умение действовать в критические моменты и оказать первую помощь может стать решающим и спасти жизнь. Именно поэтому в рамках программы «Защита ремонтников Укрэнерго» проходят тренинги по домедицинской помощи от проекта FAST и при поддержке Фонда Андрея Матюхи.

На этот раз в Виннице энергетики учились самостоятельно останавливать кровотечение, накладывать жгуты и правильно тампонировать раны. Также им показали техники фиксации травм, научили оценивать сознание и проводить сердечно-легочную реанимацию. Организаторы старались создать максимально реалистичные сценарии. Каждый участник ответственно относился к практическим занятиям, понимая, что в реальных условиях ошибки могут стоить слишком дорого.



С начала полномасштабного вторжения ремонтные бригады преследует повышенная опасность для жизни. Враг систематически бьет по энергетической инфраструктуре. Разрушено более 63 тысяч объектов. Погибли не менее 160 энергетиков, 13 из них потеряли жизнь прямо во время выполнения ремонтных работ. Еще более 300 получили серьезные ранения.

«Эти люди фактически каждый день рискуют своей жизнью ради того, чтобы в наших домах был свет в самые темные времена. Мы можем сделать так, чтобы энергетики чувствовали себя более защищенными. Это наша им благодарность», — комментирует Андрей Матюха.

Программа «Защита ремонтников Укрэнерго» охватит всю страну. Запланировано 75 тренингов, в которых обучение планируют пройти более 1500 энергетиков. Каждый получит именной сертификат и опыт, который поможет не растеряться в критический момент.

Для Фонда Андрея Матюхи этот проект стал еще одним способом помочь стране во время войны. Ранее фонд уже поддерживал детскую больницу «Охматдет» современным оборудованием для срочных операций. А еще команда приняла участие в проекте «Origami for Ukraine» — художественной акции, которая собирала средства на реабилитационные центры для военных.