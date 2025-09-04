К началу учебного года ПриватБанк запускает персональные предложения, кешбеки и скидки в «Приват24». С августа в «Приват24» стартовал настоящий «школьный» сезон лояльности «Привет», где школьники, студенты и их родители могут получить кешбеки и скидки на все необходимое для обучения.

В ПриватБанке говорят: главное правило успешного шопинга перед школой — это вовремя нажать на ладонь в приложении «Приват24». Там можно активировать персональные предложения и кешбеки, чтобы не упустить ни одной выгоды.

«Перед тем как покупать что-то для школы, не медли, а сразу жми на ладонь в «Приват24», чтобы активировать свои кешбеки и скидки для действительно выгодного шопинга», — комментируют в ПриватБанке.

В течение сентября партнеры банка подготовили скидки почти на все, что может понадобиться для обучения:

рюкзаки, канцтовары и книги;

смартфоны и электронику, бытовую технику;

от кешбека на такси и поезда до товаров для красоты и здоровья.

А еще бонусы доступны и на досуг: например, можно вернуть часть расходов даже в кафе или ресторанах.

На что можно рассчитывать в «школьном» сезоне «Привета»

кешбеки 3-5% на канцтовары, книги, оплату образования, одежду и обувь, смартфоны, электронику, оптику и многие другие категории.

Если хочешь начать учебный год с новым гаджетом или ярким букетом для праздничного старта, стоит уже сейчас "разминать пальчики".

Для кого доступны предложения

Все бонусы получают владельцы обычных и премиальных карт Visa от ПриватБанка. Условия просты:

Зайти в «Приват24». Нажать на ладонь «Привета». Активировать персональные кешбеки и скидки. Рассчитывайтесь картой Visa от ПриватБанка за оплату покупок.

«Мы хотим, чтобы подготовка к школе или университету была не только продуктивной, но и выгодной. Поэтому главный совет — тренируй пальчики, чтобы успеть первым активировать кешбеки», — отмечают в банке.

Предложения действуют до 30 сентября 2025 года.

- Акцию поддержали инфлюенсеры в рамках кампании «тренируй пальчики»: