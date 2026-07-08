Сборная Украины успешно выступила на XIV Чемпионате Европы по черлидингу, который проходил 3–5 июля в Праге (Чехия).

Континентальное первенство объединило 3700 спортсменов, 103 команды из 24 стран Европы, которые представили 196 соревновательных программ.

Одними из самых эмоциональных моментов Чемпионата Европы стали церемонии награждения. Во время исполнения Государственного Гимна Украины украинские спортсменки не сдерживали слёз. В эти моменты переплелись радость от завоеванных медалей, гордость за свою страну и эмоции, которые сегодня переживает каждый украинец.

По итогам соревнований украинская сборная завоевала две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.

🥇 Чемпионками Европы стали:

Ukraine Junior Pom Team — юниорская сборная Украины в дисциплине Pom (выступление с помпонами).

Ukraine Youth Pom Team — юношеская сборная Украины в дисциплине Pom.

🥈 Серебряную награду завоевала Ukraine Youth Hip Hop Team — юношеская сборная Украины в дисциплине хип-хоп.

🥉 Бронзовыми призерками Чемпионата Европы стали спортсменки Ukraine Youth Pom Lviv Angels Team.

К успешному выступлению украинских команд присоединились и тренеры, которые готовили спортсменов к чемпионату:

🏆 Ukraine Junior Pom Team к золотой медали привели Наталья Блажко-Никулина и Анастасия Малошенко.

🏆 Ukraine Youth Pom Team к чемпионату готовили Дарья Андрианова, Анастасия Косенко, Анна Коринец и Ариана Мишакова.

🏆 Ukraine Youth Hip Hop Team к серебряной медали привела Анастасия Шендрик.

🏆 Ukraine Youth Pom Lviv Angels Team к бронзовому выступлению подготовили Юлиана Куракина и Анастасия Селезнева.

«4 медали. 4 невероятные истории. Одна Украина. Нет ничего ценнее, чем слышать «Ukraine» во время церемонии объявления победителей и слушать Государственный Гимн Украины, который звучит на всю арену. Именно ради таких моментов работают спортсмены, тренеры и вся команда», — прокомментировали в клубе Lviv Angels, представительницы которого выступали в составе нескольких команд сборной Украины и завоевали четыре медали Чемпионата Европы.

Ещё одна команда сборной Украины — Junior Jazz Team — заняла четвертое место.

На Чемпионате Европы Украина была представлена не только в дисциплинах танцевального, но и акробатического черлидинга. В категории женских команд Youth Cheer All Girl Median украинская сборная заняла 10 место, а в категории смешанных команд Junior Cheer Coed Advanced — 7 место.