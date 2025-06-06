Украинские спортсмены под обстрелами: истории потерь, вызванных войной

Михаил Цирюк

В ночь на 6 июня спортсмены сборной Украины по легкой атлетике, находящиеся в Луцке на командном чемпионате Украины, подверглись российскому обстрелу. Среди целей атаки был отель «Мотор», где находилась часть сборной Украины, включая основную команду.

На этот раз обошлось без жертв, однако за время полномасштабной войны это уже далеко не первый случай, когда из-за российских обстрелов украинские спортсмены оказывались на грани жизни и смерти, а иногда, к сожалению, и за этой гранью. Предлагаем вспомнить нескольких наших атлетов, которых мы потеряли из-за военных преступлений врага.

Виктор Кобзистый

В последние дни 2023 года ракетный удар по Львову унес жизнь бывшего баскетболиста и тренера Виктора Кобзистого. Мастер спорта Украины международного класса, чемпион и вице-чемпион Украины и бывший игрок национальной сборной трагически погиб на 45-м году жизни вследствие попадания в многоэтажное здание.

Михаил Донской

71-летний киевлянин Михаил Донской был не только чемпионом Европы по бодибилдингу, но и врачом травматологом-реабилитологом, который посвятил медицине более 30 лет своей жизни. Россияне убили его попаданием по столичному стадиону «Локомотив», где мужчина тренировался почти ежедневно 23 января 2024 года. Врачи боролись за жизнь господина Михаила три дня, однако спасти его, к сожалению, не удалось.

Евгений Звонюк

Чемпион Украины и серебряный призер Кубка мира по кикбоксингу Евгений Звонюк погиб в марте 2022 года вследствие обстрела Чернигова. Уйдя из жизни на 13-й день войны, он стал одним из первых спортсменов, которые преждевременно ушли в вечность вследствие агрессии России.

Мать Екатерины Табашник

Украинская прыгунья в высоту Екатерина Табашник потеряла из-за российского обстрела родную мать. В августе 2022 года оккупанты нанесли ряд ракетных ударов по городу, часть снарядов попала в жилые дома. Под завалами одного из домов нашли мать спортсменки.

Виктория Котлярова

29 декабря 2023 года в Киеве вместе с матерью Людмилой в результате российского обстрела погибла бывшая футболистка Виктория Котлярова. Виктория играла на позиции полузащитницы, выступала за «Спартак» (Чернигов), «Атекс» (Киев) и «Ятрань» (Умань). Также защищала цвета сборной Киевского университета имени Бориса Гринченко.

Конечно, эти спортсмены – лишь микроскопическая часть. часть от всех украинских атлетов разного уровня, действующих и будущих, чьи жизни унесли российские обстрелы гражданской инфраструктуры, а еще больше спортсменов отдали жизнь, героически защищая Украину на фронте. Вечная память всем, кто погиб из-за зверств оккупантов.