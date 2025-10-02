На стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне состоялся благотворительный матч Legends Charity Game, которым открыли SBC Summit 2025 – один из крупнейших мировых форумов индустрии спортивных ставок и iGaming. Приятной неожиданностью для зрителей стало то, что в матче принял участие абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик, который вышел на поле в составе команды мировых звезд и продемонстрировал неплохую футбольную форму.

На поле сошлись две звездные команды. Хозяева, среди которых были легендарные португальцы Луиш Фигу, Деку и Пепе, одержали победу 4:1. Против них играла сборная мировых звезд во главе с Кака, Алессандро Дель Пьеро и Эдвином ван дер Саром, которую поддержал Усик.

Бизнес-контекст форума

SBC Summit – ключевое событие для глобального рынка азартных игр. По информации организаторов, нынешняя встреча стала самой большой в истории: в Лиссабон прибыло более 30 000 делегатов из 150 стран, что на 20% больше, чем в прошлом году; на выставочных площадках FIL и MEO Arena работали более 700 экспонентов и 550 спикеров.

Генеральный директор Betsson Group Йеспер Свенссон назвал форум «обязательным ежегодным событием в календаре»

По прогнозам аналитических компаний, глобальный рынок онлайн-гемблинга продолжит стремительно расти: по данным Grand View Research, его объем может достигнуть $153,57 млрд к 2030 году, при среднегодовом темпе роста около 11,9%.

Среди главных тем, которые обсуждались во время конференции, были:

- использование искусственного интеллекта для аналитики и персонализации ставок;

- развитие новых платежных решений;

- ответственная игра и безопасность клиентов.

CEO Casino.ua Александр Бабенко, комментируя итоги мероприятия, подчеркнул, что интеграция технологий AI и Big Data определит будущее развлекательной индустрии.

«Для Украины это одновременно вызов и возможность: мировые игроки инвестируют в легализацию, безопасность и ответственную игру. Мы имеем потенциал поставлять не только квалифицированных разработчиков, но и собственные инновационные решения в сфере платежей, аналитики и кибербезопасности», – отметил он.

