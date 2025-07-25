В Киеве пройдет Национальный Финал уникального соревнования по уличному танцу Red Bull Dance Your Style!
Уже в суботу дізнаємось, кого глядачі оберуть переможцем в украинском стритстайле цього року
1 день назад
В субботу, 26 июля, 18:00, уличные танцы захватят столицу: украинский этап соревнования Red Bull Dance Your Style достигает своего логического завершения — Национального Финала, который состоится на набережной River Mall в Киеве.
Red Bull Dance Your Style — это международное танцевальное соревнование в формате баттлов 1 на 1, где нет судей, и победителя выбирают зрители. Танцоры выходят на танцплощадку в фристайл-режиме, импровизируя под неожиданные треки: от хитов 2000-х до актуального попа или фанка. Все решает не только техника, но и харизма, музыкальность и связь с публикой.
В этом году в отборочных турах в Днепре, Киеве и Львове приняло участие более 100 танцоров со всей страны, и по результатам баттлов в финал прошли сильнейшие. Также часть танцоров организаторы пригласили непосредственно на финал, как wildcard. Все участники — представители хип-хопа, хауса, поппинга, крампа, вогинга, и даже экспериментального стиля.
Как пройдут баттлы?
Каждый баттл состоит из двух раундов, а финальное противостояние — из трех. Всем зрителям раздадут карточки синего и красного цвета. После завершения баттла эти карточки будут играть решающую роль: именно с их помощью аудитория будет голосовать за участника или участницу, которые понравились больше всего.
Что дальше?
Главная интрига вечера: кто представит Украину на Мировом финале в Лос-Анджелесе 11 октября 2025 года. Это решит киевская публика. Так что приходите поддержать фаворита и стать частью танцевальной истории!
В баттлах 1 на 1 будут соревноваться 16 танцоров. Почти все имена уже известны. Еще одно имя узнаем после последней квалификации, которая пройдет в день Финала. Вот финалисты и их стили:
- Boogaloo Freak — Popping
- Polinessa — Hip-Hop/Waacking
- Maximus — Hip-Hop/House
- Gelya — Hip-Hop/Experimental
- Moysa — Hip-Hop/House/Experimental
- Mr.Host — Hip-Hop/Breaking
- Alexander — Hip-Hop/House
- Vixmi — Dancehall
- Баха — Experimental/Breaking
- Roni — Hip-Hop/Krump
- Romb — Hip-Hop/House/Experimental
- Skibarik — Hip-Hop/Waacking
- Darovana — Contemporary/Experimental
- Banana — Vogue/Heels
- Dasha Turtle — Hip-Hop
- Победитель последней квалификации
А для тех, кто хочет испытать свои силы и принять участие как танцор, еще есть последний шанс – зарегистрироваться в последней квалификации Red Bull Dance Your Style, которая пройдет в тот же день, 26 июля, в 14:00, перед Национальным Финалом.
Локация — Набережная River Mall (Днепровская набережная, 12)
Вход свободный
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