В субботу, 26 июля, 18:00, уличные танцы захватят столицу: украинский этап соревнования Red Bull Dance Your Style достигает своего логического завершения — Национального Финала, который состоится на набережной River Mall в Киеве.

Red Bull Dance Your Style — это международное танцевальное соревнование в формате баттлов 1 на 1, где нет судей, и победителя выбирают зрители. Танцоры выходят на танцплощадку в фристайл-режиме, импровизируя под неожиданные треки: от хитов 2000-х до актуального попа или фанка. Все решает не только техника, но и харизма, музыкальность и связь с публикой.

В этом году в отборочных турах в Днепре, Киеве и Львове приняло участие более 100 танцоров со всей страны, и по результатам баттлов в финал прошли сильнейшие. Также часть танцоров организаторы пригласили непосредственно на финал, как wildcard. Все участники — представители хип-хопа, хауса, поппинга, крампа, вогинга, и даже экспериментального стиля.

Как пройдут баттлы?

Каждый баттл состоит из двух раундов, а финальное противостояние — из трех. Всем зрителям раздадут карточки синего и красного цвета. После завершения баттла эти карточки будут играть решающую роль: именно с их помощью аудитория будет голосовать за участника или участницу, которые понравились больше всего.

Что дальше?

Главная интрига вечера: кто представит Украину на Мировом финале в Лос-Анджелесе 11 октября 2025 года. Это решит киевская публика. Так что приходите поддержать фаворита и стать частью танцевальной истории!

В баттлах 1 на 1 будут соревноваться 16 танцоров. Почти все имена уже известны. Еще одно имя узнаем после последней квалификации, которая пройдет в день Финала. Вот финалисты и их стили:

Boogaloo Freak — Popping

Polinessa — Hip-Hop/Waacking

Maximus — Hip-Hop/House

Gelya — Hip-Hop/Experimental

Moysa — Hip-Hop/House/Experimental

Mr.Host — Hip-Hop/Breaking

Alexander — Hip-Hop/House

Vixmi — Dancehall

Баха — Experimental/Breaking

Roni — Hip-Hop/Krump

Romb — Hip-Hop/House/Experimental

Skibarik — Hip-Hop/Waacking

Darovana — Contemporary/Experimental

Banana — Vogue/Heels

Dasha Turtle — Hip-Hop

Победитель последней квалификации

А для тех, кто хочет испытать свои силы и принять участие как танцор, еще есть последний шанс – зарегистрироваться в последней квалификации Red Bull Dance Your Style, которая пройдет в тот же день, 26 июля, в 14:00, перед Национальным Финалом.

Локация — Набережная River Mall (Днепровская набережная, 12)

Вход свободный

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