Favbet вместе с провайдером Spinner запустили брендированную live-студию с полной локализацией на украинский язык. Это означает, что теперь игры сопровождаются не только современными технологиями, но и живым общением с ведущими, говорящими на украинском языке.

Ведущие студии поддерживают разговор, реагируют на события в прямом эфире и создают дружескую атмосферу для игроков. Спрос на формат оказался настолько высоким, что с момента запуска количество столов в студии увеличилось с шести до двенадцати.

Favbet и Spinner называют этот запуск важным шагом в формировании новых стандартов в live-сегменте в Украине, где центральным элементом игровых решений становится украинский язык:

«Украинские игроки все чаще отдают предпочтение контенту на украинском языке, и наша задача — делать его максимально качественно».