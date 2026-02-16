Букмекерский бренд GGBET обновляет бренд-платформу и запускает серию роликов со слоганом «Все будет GG», раскрывая смысл аббревиатуры «GG» и философию бренда.

«GG» (Good Game) — фраза, которая пришла из мира видеоигр, но её смысл давно вышел за рамки прямого перевода: «хорошо сыграно». Сегодня это невербальное рукопожатие после игры, универсальный жест уважения и благодарности за эмоции, независимо от результата. Именно эта идея легла в основу рекламной кампании GGBET.

Спорт занимает ключевое место в ДНК бренда. GGBET много лет поддерживает футбольные и киберспортивные команды, турниры и игроков, разделяя с ними драйв матчей, напряжение препятствий и радость побед.

«Каждая игра, каждый матч, каждый турнир — это момент, который объединяет людей. Для нас важно, чтобы во время каждого взаимодействия с GGBET клиент получал ощущение good game — опыта, который живет дольше результата и оставляет после себя яркие эмоции, как и после просмотра матча», — комментирует CEO GGBET Сергей Мищенко.

Работа над обновлением платформы длилась более 7 месяцев. Это был совместный проект креативной команды GGBET и рекламного агентства «Taktika». Большая коммуникационная кампания стартует серией ритмичных и стильных видеороликов.

К съёмкам привлекли украинский продакшн, а главными героями стали звёзды футбола. Лаконичные фразы, динамичный монтаж и стильные кадры передают концепцию «Good Game». Такая масштабная работа задала новый вектор развития спортивного маркетинга в Украине. Результат уже можно увидеть на ТВ, онлайн и в соцсетях GGBET.

21+

Реклама

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ. GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными согласно решениям КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.