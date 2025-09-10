9 сентября 2025 года Apple провела масштабную презентацию в Купертино (Калифорния), на которой представила линейку iPhone 17. Среди всех новинок больше всего внимания привлекла базовая модель Айфон 17 – смартфон, который сочетает минималистичный дизайн, высокие технологии и производительность, созданные для ежедневного использования.

Ключевые обновления и инновации

Устройство получило обновленный чип, усовершенствованную фотосистему, расширенные возможности на базе искусственного интеллекта и ряд других инженерных улучшений, благодаря которым iPhone 17 уверенно выделяется на фоне конкурентов в своем классе.

Дизайн

Корпус изготовлен из титана 5-го класса – легкого, но чрезвычайно надежного материала. Передняя и задняя панели покрыты обновленным Ceramic Shield, которое защищает от царапин и случайных падений. Модуль камер получил современный вид, а сертификация IP68 подтверждает защиту от воды и пыли.

Дисплей нового поколения

Смартфон оснащен 6,3-дюймовым LTPO Super Retina XDR OLED-дисплеем с частотой обновления до 120 Гц, поддержкой HDR10 и Dolby Vision. Повышенная яркость гарантирует комфортный просмотр даже при ярком солнечном свете.

Мощность A19

В центре iPhone 17 – чип Apple A19, изготовленный по передовой 3-нм технологии. Он сочетает 6-ядерный центральный и 6-ядерный графический модули, дополненные 8 ГБ оперативной памяти и скоростным NVMe-хранилищем объемом до 512 ГБ. Такая конфигурация обеспечивает плавную работу как в ресурсоемких играх, так и при профессиональном редактировании фото и видео.

Камеры для креаторов

Основной блок включает 48 МП широкоугольный сенсор с высокой стабилизацией и 48 МП сверхширокоугольный модуль для панорам и макросъемки. Фронтальная камера на 18 МП поддерживает HDR и стабилизацию, позволяя создавать качественные фото и видео в любых условиях.

Смартфон записывает видео в 4K (до 60 кадров/с) с 10-битным HDR, Dolby Vision и в формате 3D Spatial Video, что позволяет создавать по-настоящему кинематографические сцены с глубоким объемным эффектом и реалистичной передачей цветов даже в сложных условиях освещения.

Связь и автономность

Поддерживаются LTE, 5G (mmWave), Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, UWB 2-го поколения и спутниковая связь для Emergency SOS. Аккумулятор обеспечивает длительное время автономной работы, а зарядка доступна через MagSafe (25 Вт), Qi2 (15 Вт), проводное PD2.0 и реверсивное проводное.

Операционная система с элементами ИИ

Новая iOS интегрирует AI для улучшения фото- и видеобработки, умеет прогнозировать действия пользователя и предлагать персонализированные подсказки. Сохранены все ключевые функции – Face ID, Apple Pay, eSIM и Nano-SIM.

Стоимость

Базовая конфигурация (256 ГБ) оценивается от $799. Приобрести новинку можно у партнеров Apple в Украине, в частности в Comfy, с официальной гарантией и сервисной поддержкой.

iPhone 17 создан для тех, кто ценит скорость, надежность и современные возможности, открывая новый уровень удобства в ежедневном использовании. Эта модель уверенно закрепляет позиции компании как лидера мобильного рынка, задавая направление развития индустрии на ближайшие годы.