21 марта в киевском спортивном клубе Racket Sports Park Nyvky состоялся рейтинговый турнир серии «1000», который организовала Украинская федерация падел. Событие собрало самые сильные тандемы, среди которых и лидер национального рейтинга – Артем Яценко. На этот раз в паре с Вячеславом Седоплатовым он завоевал бронзу.

Специально для SportBusiness.Media Артем Яценко рассказал, как ему удалось достичь топ-уровня в этом виде спорта, насколько падел доступен в целом, а также сравнил мастерство украинских и европейских игроков, оценил шансы падела стать спортом номер один в Украине и поделился планами по развитию собственной академии.

– Какие ваши впечатления от сегодняшнего турнира?

– Честно говоря, эмоций не так много, ведь за плечами уже много подобных турниров. Из-за небольшой паузы чувствуется определённый дискомфорт в игре, но, думаю, несколько матчей – и всё придёт в норму.

– Довольны ли своей формой и результатом сегодня?

– Из-за паузы формой не доволен. А вот результат ожидаемый – именно на такой и рассчитывал, ничего необычного.

– Как бы вы оценили уровень соперников на этом турнире?

– Конкуренция всегда высокая. За последний год появилось много сильных пар, поэтому никогда не знаешь, насколько сложным будет следующий матч. Приходится каждый раз выкладываться на все сто.

– Вы участвуете и в международных турнирах. Если сравнить украинских игроков с международными, уровень мастерства сильно отличается?

– Разница действительно ощутимая, но нам нужно время. В Украине идёт война, а падел начал активно развиваться лишь последние три года. Если бы другие страны оказались в таких же условиях, не думаю, что мы были бы позади.

Я считаю, что сейчас мы развиваемся очень уверенно. В падел начинает заходить капитал, появляются спонсоры, растёт количество игроков. И ещё несколько лет, и мы сможем очень хорошо конкурировать на мировом уровне.

– Падел может стать таким же популярным в нашей стране, как, например, футбол?

– Думаю, для этого потребуется очень много лет. Не могу сказать уверенно, но как футбол – наверное, нет. На клубном уровне – сто процентов да. Если говорить о предпринимательстве в нашей стране и вообще в мире, то как инвестиция это намного интереснее, я считаю. Поэтому падел мощно будет развиваться на клубном уровне во всех странах

Это очень большой рынок, который ещё почти не развит. В Европе много стран, которые только начинают так же, как и мы, инвестировать в развитие падела. Поэтому потенциал большой, но, думаю, на уровень футбола выйти очень сложно, ведь там совсем другие деньги.

– Вы являетесь номером один национального рейтинга. Сколько времени нужно, чтобы достичь таких успехов?

– Здесь дело не столько во времени, сколько в таланте. Честно говоря, повлияло много факторов. Во-первых, я чувствую мяч и понимаю игру. Во-вторых, мне всегда везло с сильными партнёрами, с которыми мы вместе к этому шли. Падел – командный вид спорта, здесь важно чувствовать напарника и двигаться в тандеме. Так что это не только моя заслуга, хотя в украинском паделе я действительно чувствую себя уверенно.

Я занимаюсь этим спортом почти два с половиной года. Перешел из тенниса и уже через полгода имел результат. В Украине вряд ли возможно выйти на подобный уровень так быстро, если за плечами нет теннисной базы. Вообще, в падел лучше начинать лет с пятнадцати – тогда к тридцати будешь играть на хорошем уровне. А в идеале, как в Испании и других странах с развитым паделом, дети занимаются профессионально уже с 5-6 лет.

– Вы также являетесь тренером. С вашей точки зрения, представителям каких видов спорта легче всего освоить падел?

– Это касается практически всех ракеточных видов спорта, но есть нюансы. Например, настольный теннис или бадминтон – это несколько другая специфика. Падел больше всего похож на большой теннис и сквош. Однако сквошистам труднее, так как в паделе много чисто теннисных моментов: игра с лёта, удары сверху. Поэтому теннисисты – кандидаты номер один.

– А если человек вообще никогда не занимался спортом?

– Падел – отличный вариант для старта, так как он дает довольно комфортную нагрузку на организм. Здесь не нужно «умирать» на корте, как в большом теннисе, где физически гораздо сложнее. Если есть желание похудеть или просто поддержать здоровье, падел подходит идеально.

Конечно, если у человека есть природное чувство спорта, он может стать неплохим любителем. Тем, кто никогда не тренировался, будет сложнее, но для собственного удовольствия и любительских соревнований заниматься можно и даже нужно.

– Насколько падел является дорогим видом спорта? Может ли себе позволить такое занятие средний украинец?

– Если мы говорим о системных тренировках с тренером и качественном развитии – то нет, не может. Если человек просто «для фанатизма» приходит поиграть, чтобы как-то перебивать мяч, и этого достаточно – тогда да. Аренду корта можно разделить на четырех друзей, и получится вполне доступная сумма. Но тренировки с тренером – это действительно дорого.

– Расскажите о ваших планах по участию в других турнирах?

– Сейчас мои планы больше акцентированы на работу и развитие собственной академии. Именно на этом я собираюсь сосредоточиться в ближайшее время, ведь наконец-то появилось время для собственного творчества.

Я не бросаю тренерство, но хочу развивать это направление под собственным брендом. У меня уже был подобный опыт в теннисе, и теперь я планирую перенести эту модель в падел. Что касается соревнований, если появятся интересные предложения за границей, где можно совместить турнир с отдыхом, то я только за.