Международная федерация падел (FIP) стала официальным подписантом Всемирного антидопингового кодекса WADA. Решение закрепляет статус, к которому федерация шла два года, работая в тесном сотрудничестве с Международным тестовым агентством (ITA) — независимой структурой, которая с января 2025 года администрирует весь антидопинговый контроль FIP.

Статус подписанта означает, что правила, регламенты и управленческая модель федерации теперь полностью соответствуют требованиям кодекса WADA. Это не формальность: документ определяет единые антидопинговые стандарты для десятков олимпийских и международных федераций, и без соответствия ему ни один вид спорта не может претендовать на признание в олимпийском движении. Для падела, который только выстраивает свою международную инфраструктуру, это один из базовых шагов на пути к такому признанию.

Президент FIP Луиджи Карраро назвал решение исторической вехой для федерации и всей падел-сообщества. По его словам, путь к статусу подписанта требовал дисциплины и настойчивости, а теперь падел оказался рядом с наиболее авторитетными видами спорта в борьбе за честные соревнования.

На практике соглашение с ITA предполагает, что агентство берет на себя полную ответственность за антидопинговую программу FIP – от тестирования до рассмотрения нарушений – и делает это независимо от самой федерации. Такое разделение полномочий является стандартной практикой для видов спорта, которые стремятся к доверию со стороны спортсменов и зрителей: решение о допинг-контроле принимает не организация, заинтересованная в результатах собственных турниров, а независимый внешний орган.

Чем больше денег, турниров и зрительского внимания привлекает вид спорта, тем выше риски для его репутации – тем важнее иметь проверенную независимой стороной систему контроля. Подписание кодекса WADA закрывает именно эту брешь, отныне нарушения в паделе будут рассматриваться по тем же принципам, что и в теннисе, легкой атлетике или футболе.