Олександр Сукманский

Пока классический теннис держит элитную планку, а сквош остается спортом для узкого круга знатоков, падел превратился в настоящий массовый хит.

Этот зрелищный и энергичный спорт уже покорил десятки стран и стремительно набирает популярность в Украине.

Немного истории: от случайности к мировому буму

Падел (падел-теннис) родился в 1969 году в Мексике. Бизнесмен Энрике Коркуэра не имел места для полноценного теннисного корта на своей вилле в Акапулько. Он построил меньшую площадку и окружил ее стенами, чтобы мяч не улетал к соседям. Так случайная идея стала новым видом спорта.

Далее падел взорвался популярностью в Испании благодаря другу Коркуэры – принцу Альфонсо. Сначала игра пришлась по вкусу элите, а затем – массовой аудитории.

Как выглядит падел-корт

Площадка – 10×20 метров (вдвое меньше теннисного). Она окружена стеклянными стенами и металлической сеткой – эти элементы становятся частью игры, как в сквоше.

В центре – сетка, как в теннисе. Обычно играют парами (2 на 2), что делает падел командной и веселой.

Ракетки и мяч

Ракетка – короткая, без струн, с отверстиями (похожа на пляжную, но технологичная). Мяч – почти как теннисный, но с немного меньшим давлением.

Правила – просто и драйвово

Мяч сначала должен удариться о корт, а уже потом – о стену.

Игра до 6 геймов в сете (как в теннисе).

Подача – снизу, после отскока мяча от земли.

Удар о стекло или сетку после отскока – не ошибка.

Почему падел стал хитом

Легко начать – не нужна топ-форма или теннисный опыт.

Динамично и зрелищно – мяч почти всегда в игре.

Социально – идеально для друзей, коллег или корпоративного отдыха.

Быстрый рост – сейчас это второй по количеству игроков спорт в Испании после футбола.

Падел как маркетинговый инструмент

Бренды быстро оценили потенциал: компании строят собственные корты, проводят корпоративные турниры, а звезды спорта и шоу-бизнеса становятся амбассадорами. Среди фанатов – Рафаэль Надаль, Криштиану Роналду и Лионель Месси.