Падел – взрывной микс тенниса и сквоша, покоряющий мир
Этот динамичный вид спорта уже стал вторым по популярности в Испании после футбола и активно завоевывает фанатов в Украине
около 7 часов назад
Пока классический теннис держит элитную планку, а сквош остается спортом для узкого круга знатоков, падел превратился в настоящий массовый хит.
Этот зрелищный и энергичный спорт уже покорил десятки стран и стремительно набирает популярность в Украине.
Немного истории: от случайности к мировому буму
Падел (падел-теннис) родился в 1969 году в Мексике. Бизнесмен Энрике Коркуэра не имел места для полноценного теннисного корта на своей вилле в Акапулько. Он построил меньшую площадку и окружил ее стенами, чтобы мяч не улетал к соседям. Так случайная идея стала новым видом спорта.
Далее падел взорвался популярностью в Испании благодаря другу Коркуэры – принцу Альфонсо. Сначала игра пришлась по вкусу элите, а затем – массовой аудитории.
Как выглядит падел-корт
Площадка – 10×20 метров (вдвое меньше теннисного). Она окружена стеклянными стенами и металлической сеткой – эти элементы становятся частью игры, как в сквоше.
В центре – сетка, как в теннисе. Обычно играют парами (2 на 2), что делает падел командной и веселой.
Ракетки и мяч
Ракетка – короткая, без струн, с отверстиями (похожа на пляжную, но технологичная). Мяч – почти как теннисный, но с немного меньшим давлением.
Правила – просто и драйвово
- Мяч сначала должен удариться о корт, а уже потом – о стену.
- Игра до 6 геймов в сете (как в теннисе).
- Подача – снизу, после отскока мяча от земли.
- Удар о стекло или сетку после отскока – не ошибка.
Почему падел стал хитом
- Легко начать – не нужна топ-форма или теннисный опыт.
- Динамично и зрелищно – мяч почти всегда в игре.
- Социально – идеально для друзей, коллег или корпоративного отдыха.
- Быстрый рост – сейчас это второй по количеству игроков спорт в Испании после футбола.
Падел как маркетинговый инструмент
Бренды быстро оценили потенциал: компании строят собственные корты, проводят корпоративные турниры, а звезды спорта и шоу-бизнеса становятся амбассадорами. Среди фанатов – Рафаэль Надаль, Криштиану Роналду и Лионель Месси.
