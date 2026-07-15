В испанской Малаге с 7 по 11 июля прошел первый в истории чемпионат мира по паделу среди университетов – FISU World University Championship Padel. Турнир собрал студентов-спортсменов из 20 стран, а сборная Украины финишировала на пятом месте, уступив лишь Испании, Италии, Франции и Нидерландам и обойдя Австрию, Польшу, Норвегию, Германию, Венгрию и Швецию.

Чемпионат стал первым турниром после официального признания падела Международной федерацией университетского спорта (FISU). Организаторами выступили Международная федерация падела (FIP) и Университет Малаги: событие объединяло спортивную составляющую с обменом опытом между молодежью из разных стран. Соревнования проходили в трех разрядах – мужском, женском и смешанном, каждая делегация могла заявить до 12 спортсменов, а сетки стартовали с 1/32 финала.

Украину представляли девять игроков. В мужском разряде страну защищали пары Богдан Левчук/Артур Фоменко и Андрей Богатырев/Никита Опря, в женском – Маргарита Охендовская/Татьяна Дычка и Виктория Карпяк/Элен Граб, в смешанном – Татьяна Дычка/Богдан Левчук и Александр Петроченко/Маргарита Охендовская.

Наиболее далеко из украинских пар продвинулись Богдан Левчук/Артур Фоменко и Татьяна Дычка/Богдан Левчук – оба дуэта дошли до четвертьфинала. Левчук и Фоменко уступили испанцам, которые впоследствии вышли в финал, а в матче за седьмое место проиграли швейцарской паре 4:6, 4:6. Андрей Богатырев и Никита Опря остановились в 1/8 финала, уступив французам, и завершили турнир на 11-й позиции, проиграв хорватам 3:6, 6:3, 3:6.

В женском разряде Маргарита Охендовская и Татьяна Дычка вылетели в 1/8 финала от француженок, а борьбу за седьмое место проиграли австрийкам 6:3, 2:6, 1:6. Виктория Карпяк и Элен Граб уступили в 1/16 финала паре из Нидерландов, но в борьбе за девятое место обыграли норвежек и команду из Тайбэя, прежде чем уступить хорваткам.

По итогам турнира Испания стала самой успешной сборной с пятью медалями из девяти возможных, Италия забрала обе награды мужского разряда, а Франция завоевала серебро в миксте и бронзу среди женщин.

Для сборной Украины выступление в Малаге – это очередной шаг в развитии падела в стране. До полномасштабного вторжения в Украине работало не более чем 10 кортов по этому виду спорта, сейчас их около 250, а Украинская падел федерация является полноправным членом Международной федерации падела. Параллельно с взрослой сборной в стране развиваются юношеские команды, и именно молодежное и студенческое направление федерация определяет одним из приоритетов ближайших лет.