В Украине можно легально играть в покер. Есть местные и зарубежные комнаты с кеш-столами, турнирами, бонусами. Предлагаем узнать больше об онлайн покер румах Украины. Расскажем о легальных брендах, о выборе комнаты. Подскажем, как начать играть на деньги.

Легальность онлайн покер-румов Украины

Еще недавно покер считался азартной забавой и был запрещен. Однако, с 2021 года гемблинг в стране легализован. Соответственно, коммерческий покер тоже стал доступен украинцам.

Чтобы работать официально, румы должны получить лицензию от КРАИЛ. Для этого условия должны соответствовать определенным требованиям. Также легальный бренд берет на себя обязательства:

Быть честным по отношению к игрокам.

Соблюдать украинское законодательство.

Допускать к ставкам только лиц с 21 года.

Проводить верификацию пользователей. Это необходимо, чтобы подтвердить возраст, чтобы убедиться, что человек не входит в список тех, кому по законодательству играть запрещено.

Снимать 23% налога и военного сбора с каждого вывода игроков и перечислять их в налоговую.

Зарубежные комнаты, даже если имеют лицензию от Кюрасао, Анжуан и т.д., не являются легальными в Украине. Людям не рекомендуется в них играть. Хотя, некоторых это не останавливает.

Как выбрать покер-рум для игры

У современных гемблеров огромный выбор комнат. Среди них бывает трудно сориентироваться самостоятельно. Поэтому рекомендуется просматривать лучшие покерные комнаты Украины. Это списки онлайн-румов с описанием и отзывами игроков. Главное, что комнаты в рейтинги попадают после тщательного исследования и изучения их особенностей.

В частности, просматривая описание, стоит учитывать такие моменты:

Лицензия. Ее наличие — уже большое преимущество. Однако, выбирайте румы с украинской лицензией. Они наиболее честные, надежные и безопасные. Иностранные комнаты могут оказаться мошенническими.

Развлечения. Убедитесь, что предлагаются интересные для вас дисциплины и виды покера. Оцените также бонусы и акции, программу лояльности. Просмотрите условия участия и вывода средств.

Депозиты и кешауты. Узнайте, на каких условиях выполняются транзакции, можно ли их выполнять через удобные для вас платежные системы. Оцените их лимиты и комиссии. Узнайте, снимается ли при выводе налог.

Техподдержка. Лучше, когда операторы общаются на украинском. Также узнайте, какие есть способы связи.

Софт. Если планируете загрузить приложение или программу покер-рума, изучите информацию о них. Убедитесь, что софт автономный, функциональный и подходит для вашего устройства.

Покерные трекеры. Это программы для сбора статистики и анализа рук. Для опытных игроков это возможность добиться лучшего результата, расти и развиваться. Однако, новичкам будет трудно сопротивляться соперникам, использующим софт.

В общем, стоит также оценить репутацию. Это видно по отзывам игроков. Чем лучше люди говорят о комнате, тем больше к ней доверия. Хотя, стоит учитывать, что совсем без негативных отзывов обойтись сложно.

Как начать играть в покер на реальныегроші

От игрока требуется регистрация и верификация в покерной комнате. Не просто создается личный кабинет. Нужно еще подтвердить свои данные. Далее можно вносить средства и выбирать интересный для вас игровой формат.

Чтобы игра проходила результативнее, стоит учиться как в начале, так и в дальнейшем. Можно записаться на курсы или пользоваться бесплатными материалами в интернете.