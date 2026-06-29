Во время второго этапа Чемпионата Украины по спортивному покеру в Киеве состоялась презентация новой формы национальной сборной на сезон 2026.

Экипировку для команды изготовил Adidas Ukraine. В новой форме будут выступать 33 спортсмена и 20 играющих тренеров сборной, которые будут представлять Украину на турнирах сезона, включая World Series of Poker (WSOP) в Лас-Вегасе и European Poker Tour в Барселоне, где команда дебютирует в обновленной форме в августе.

Генеральным спонсором сборной и Всеукраинской Федерации Спортивного Покера (USPF) является PartyPoker.ua:

«Мы благодарны за поддержку этого проекта и совместное стремление развивать спортивный покер в Украине», – отметил глава комитета по работе с национальной сборной Николай Сергеенко.

В федерации подчеркивают, что сотрудничество с PartyPoker.ua охватывает не только экипировку, бренд участвует в развитии турнирной инфраструктуры и создании новых возможностей для покерного сообщества страны.

«Новая форма символизирует команду, которая представляет страну на всеукраинских и международных соревнованиях, а также ценности, лежащие в основе любого спорта», – прокомментировал CEO PartyPoker.ua Александр Игнатенко.