Онофрийчук примет участие в Кубке мирового вызова в Клуж-Напоке
На турнире в Румынии выступит Карика
1 день назад
Таисия Онуфрийчук / Фото - Суспільне
17-летняя гимнастка Таисия Онафрийчук выступит на этапе Кубка мирового вызова в Клуж-Напоке (Румыния). Об этом сообщает официальный сайт FIG.
Отметим, что Таисия ощущала боль в стопе на этапе Кубка мира в Милане на прошлой неделе.
Также на турнире в Румынии выступит украинка Полина Карика.
В групповых упражнениях Надежда Юрина заменит медалистку этого чемпионата Европы Анастасию Икан, которая также не принимала участие на этапе Кубка мира в Милане.
Стало известно, сколько призовых заработала Онафрийчук за этот сезон на Кубке мира.