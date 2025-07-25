Владимир Кириченко

17-летняя гимнастка Таисия Онафрийчук выступит на этапе Кубка мирового вызова в Клуж-Напоке (Румыния). Об этом сообщает официальный сайт FIG.

Отметим, что Таисия ощущала боль в стопе на этапе Кубка мира в Милане на прошлой неделе.

Также на турнире в Румынии выступит украинка Полина Карика.

В групповых упражнениях Надежда Юрина заменит медалистку этого чемпионата Европы Анастасию Икан, которая также не принимала участие на этапе Кубка мира в Милане.

Стало известно, сколько призовых заработала Онафрийчук за этот сезон на Кубке мира.