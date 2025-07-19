17-летняя украинская грация Таисия Онофрийчук завоевала бронзовую медаль в личном многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который проходит в итальянском Милане.

По сумме выступлений Таисия набрала 114.150 балла. Впереди лишь хозяйка соревнований София Раффаэли (118.250) и представительница Германии Дарья Варфоломеев (117.450).

Помимо награды, украинка вышла во все четыре финала, которые состоятся в воскресенье 20 июля.

Еще одна представительница Украины – Полина Карика – завершила многоборье на 13-м месте, однако также поборется за медаль в финале с обручем.