Сборная Украины завершила выступление на чемпионате Европы с медалью.
Украинки завоевали серебро в финале ЧЕ-2025 в Таллине
около 5 часов назад
Фото: ЕС
Сборная Украины завоевала медаль в заключительном финале чемпионата Европы-2025 в эстонском Таллине.
Украинки в составе Елизаветы Аззы, Дианы Баевой, Александры Ющак, Киры Шириковой и Валерии Переметы стали вторыми в упражнениях с тремя мячами и двумя обручами. За свое выступление представительницы Украины получили оценку 26.250 баллов.
Чемпионат Европы-2025. Финал с тремя мячами и двумя обручами
1. Испания – 27.700 баллов
2. Украина – 26.250
3. Германия – 25.350
Отметим, что Таисия Онофрийчук на ЧЕ завоевала 5 медалей.