Украинские гимнастки – серебряные призёры Универсиады-2025
Для сине-желтых это уже третья медаль на соревнованиях
около 1 часа назад
Студенческая сборная Украины по художественной гимнастике в групповых упражнениях завоевала серебряные медали в многоборье на Всемирной летней Универсиаде-2025.
Нашу команду представляли: Валерия Панченко, Екатерина Грачева, Эмилия Лавринец, Марта Борис, Богдана Мельник и Даниэла Чеботарева.
Украинки заняли второе место по итогам двух дней соревнований:
в упражнении с 5 лентами они набрали 20.050 балла,
в выступлении с 3 мячами и 2 обручами — 24.400 балла,
в сумме — 44.450 балла.
Победу одержала команда Азербайджана (50.500 балла), третье место — у Японии (41.550 балла).
У сборной Украины уже три медали (2 серебра и 1 бронза).
Украина открыла медальный зачет на Универсиаде-2025.