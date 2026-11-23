Сергей Разумовский

23 ноября состоялась внеочередная конференция Национальной федерации самбо Украины. Во время заседания участники рассмотрели два основных вопроса, касающихся дальнейшей работы организации: избрание почетного президента и утверждение нового состава наблюдательного совета НФСУ.

По итогам конференции почетным президентом Национальной федерации самбо Украины единогласно избрали Валерия Залужного. Он имеет звание Героя Украины, является Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, генералом Вооруженных сил Украины, а также занимал должность главнокомандующего ВСУ в 2021–2024 годах.

Валерий Залужный также возглавил обновленный наблюдательный совет федерации. В его состав вошли:

Сергей Шаптала – Герой Украины, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины;

Владимир Коваль – директор благотворительного фонда Варта Країни, генерал-майор ВСУ;

Александр Саенко – вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, государственный и политический деятель, заслуженный юрист Украины, министр Кабинета министров в 2016–2019 годах;

Тарас Рокошевский – предприниматель и общественный деятель, основатель компании Roboneers, TIMA групп, а также общественной организации Stay Safe UA;

Василий Фелик – ректор Киевского университета интеллектуальной собственности и права, заслуженный юрист Украины.

Отметим, что президентом Национальной федерации самбо Украины остается Вадим Рогач. Напомним, ранее в Кривом Роге был убит президент городской федерации самбо.