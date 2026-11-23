Репетиция перед выборами? Залужный стал почетным президентом одной из спортивных федераций Украины
Экс-главкома выбрали единогласно
23 ноября состоялась внеочередная конференция Национальной федерации самбо Украины. Во время заседания участники рассмотрели два основных вопроса, касающихся дальнейшей работы организации: избрание почетного президента и утверждение нового состава наблюдательного совета НФСУ.
По итогам конференции почетным президентом Национальной федерации самбо Украины единогласно избрали Валерия Залужного. Он имеет звание Героя Украины, является Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, генералом Вооруженных сил Украины, а также занимал должность главнокомандующего ВСУ в 2021–2024 годах.
Валерий Залужный также возглавил обновленный наблюдательный совет федерации. В его состав вошли:
- Сергей Шаптала – Герой Украины, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины;
- Владимир Коваль – директор благотворительного фонда Варта Країни, генерал-майор ВСУ;
- Александр Саенко – вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, государственный и политический деятель, заслуженный юрист Украины, министр Кабинета министров в 2016–2019 годах;
- Тарас Рокошевский – предприниматель и общественный деятель, основатель компании Roboneers, TIMA групп, а также общественной организации Stay Safe UA;
- Василий Фелик – ректор Киевского университета интеллектуальной собственности и права, заслуженный юрист Украины.
Отметим, что президентом Национальной федерации самбо Украины остается Вадим Рогач. Напомним, ранее в Кривом Роге был убит президент городской федерации самбо.
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