В Кривом Роге был убит президент городской федерации самбо
Очевидцы сообщают, что слышали 7 выстрелов
около 20 часов назад
Евгений Понырко / Фото - Facebook
В пятницу, 26 сентября, в Кривом Роге застрелили президента местной федерации самбо Евгения Понырка. Об этом сообщает портал «СВОЇ».
По данным правоохранителей, неизвестный произвел выстрелы в сторону местного жителя. От полученных ранений мужчина скончался на месте, еще одно лицо получило ранения.
Следователи открыли уголовное производство ч. 2 п. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.
Очевидцы сообщают, что слышали 7 выстрелов.
