Олег Гончар

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) сообщила украинской федерации, что тренер Дмитрий Ткаченко вместе с командой нарушил Кодекс поведения организации.

Во время тренировки участники держали плакаты с политическими сообщениями, что противоречит правилам для тренеров, персоналу национальных федераций и членов команд.

Федерация вынесла официальное предупреждение и обязала немедленно прекратить подобные действия. В случае повторения таких инцидентов IBSF может применить дисциплинарные санкции.

В заявлении также подчеркивается, что IBSF придерживается принципа политической нейтральности в соответствии с Уставом организации и обязана выполнять действующие регламенты. Отдельно отмечено, что Апелляционный трибунал IBSF принял решение разрешить участие российских спортсменов при строгих условиях.

Федерация попросила украинскую сторону обязать тренера и команду соблюдать Кодекс поведения и воздерживаться от любых политических сообщений во время мероприятий под эгидой IBSF.

Отметим, что в антивоенной акции приняли участие представители украинского, шведского и латвийского скелетона. В тот же день российские спортсмены выступали на этапах Кубка Европы в Инсбруке.