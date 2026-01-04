Олег Гончар

Сборная Украины впервые в истории примет участие во всех трех дисциплинах чемпионата Европы по скелетону. Это произошло благодаря дебюту 17-летней Марии Ивчук, сообщило Суспільне Спорт.

Чемпионат Европы по скелетону пройдет 9 января в швейцарском Санкт-Морице. Программа включает женские, мужские и смешанные командные соревнования (микст).

Украину представят три спортсмена: Владислав Гераскевич, Ярослав Лавренюк и 17-летняя Мария Ивчук. Это позволит сине-желтым дебютировать в миксте — новой дисциплине Евро.

Ивчук в прошлом году дебютировала на международном уровне и заняла 11-е место на юниорском Евро (U-20) и выступления на Кубке Европы (лучший результат — 27-е место). В этом сезоне — четыре этапа Кубка Европы без топ-30. Для нее Евро станет дебютом на уровне Кубка мира.

Ивчук стартует лишь 9 января, не участвуя в перенесенном этапе Кубка мира 7 января.