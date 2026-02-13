Сегодня в Украине наблюдается редкое явление: вокруг скелетониста Владислава Гераскевича объединились государственные институты, креативный сектор и технологический бизнес. Марка от Укрпочты, государственные награды от Президента и мощная поддержка в социальных сетях сделали спортсмена символом несокрушимости.

К этому движению активно присоединился и ИТ-сектор. Основатель и СЕО криптобиржи WhiteBIT Владимир Носов передал Гераскевичу 500 WBT — собственную монету биржи, что на момент передачи эквивалентно 1 088 000 грн.

«Мы видим, как Владислав выкладывается на трассе и как он борется за Украину за ее пределами. Бизнес должен быть тылом для таких людей. 500 WBT — это наш вклад в его будущие победы и развитие украинского спорта», — прокомментировал Владимир Носов.

Этот жест интересен по нескольким причинам:

: помощь предоставлена в нативном активе WhiteBIT Coin — инструменте будущего от бизнеса нового поколения в поддержку героев нового поколения. Ценности: вклад подчеркивает, что гражданская позиция и международная репутация украинских спортсменов имеют прямую поддержку внутри страны.

Передача состоялась на фоне общенационального признания вклада Гераскевича на Олимпиаде-2026.