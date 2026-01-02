Марусяк вдруге поспіль оновив особистий рекорд сезону
Украинский прыгун с трамплина завершил выступление на турнире в Германии
41 минуту назад
Евгений Марусяк / Фото - Yahoo
Украинский прыгун с трамплина Евгений Марусяк во второй раз подряд выступил в основном раунде Турне четырех трамплинов.
На этапе в Гармиш-Партенкирхене (Германия) Марусяк финишировал на 40-м месте с 104.9 балла, пролетев 123.5 метра.
Евгений проиграл дуэль поляку Камилу Стоху и не вышел в финальный раунд.
40-я позиция – лучший результат Евгения в сезоне-2025/26.
На предыдущем этапе в Оберстдорфе Марусяк показал 45-й результат, что тоже на тот момент было для него рекордом сезона.
Ранее Марусяк установил новый рекорд Украины.