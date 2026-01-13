Олег Гончар

Российские прыгуны с трамплина Даниил Садреев, Михаил Назаров и Илья Маньков, а также двоеборец Артем Галунов не выступят на Олимпийских играх-2026.

По информации росСМИ, спортсмены не получили шенгенские визы и не смогли вылететь в Австрию на обязательное 3D-сканирование комбинезонов и их проверку. Без этой процедуры они не могут быть допущены до соревнований.

Таким образом россияне потеряли последний шанс квалифицироваться — участие в заключительных соревнованиях Континентального кубка в Чжанцзякоу (Китай), которые состоятся 17–18 января.

Это окончательно закрывает для всех четырех атлетов путь на Олимпиаду-2026. Ранее FIS ужесточила требования к экипировке, введя обязательное 3D-сканирование для всех участников квалификационных стартов.